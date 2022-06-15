В ДНР заявили, что могут войти в состав России, сохранив статус республики

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что ДНР может войти в состав России как отдельный субъект. Об этом сообщает «РИА Новости».

По его словам, ДНР может сохранить в своем названии слово «республика». В качестве примера Пушилин привел Татарстан.

Он добавил, что вариант с «областью» в названии ему не понравился. По мнению Пушилина, это отсылает регион к украинскому прошлому.

Фото: Донецк/wikipedia.org

В конце марта Денис Пушилин допустил возможный сценарий, когда ДНР войдет в состав России. До этого глава Луганской Народной республики Леонид Пасечник заявил, что референдум о вхождении ЛНР в состав России может пройти на территории республики в ближайшее время. В Госдуме тогда указали, что сейчас для подобного шага неподходящее время.

На днях глава Комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко заявил, что вступление ДНР и ЛНР в состав России потребует дополнительных выборов в Госдуму и повлечет изменение состава Совета Федерации.

Дарья Акимова