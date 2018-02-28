Испытательная лаборатория завода бензинов «ТАИФ-НК»: как проверяют качество топлива

Фото: Рушан Рашитович Шамгунов, генеральный директор ОАО «ТАИФ-НК», заслуженный химик РТ, кандидат технических наук. Фото: ТАИФ-НК

За год в испытательной лаборатории завода бензинов проверяют более 40 тысяч проб нефтепродуктов. Через лаборантов проходит вся готовая продукция — автомобильные бензины, прямогонный бензин, керосин. С завода в Нижнекамске товарный бензин развозится по многим АЗС Татарстана. Как следят за качеством топлива, которое мы заливаем в баки, — в материале «Реального времени».



Весь процесс приготовления бензина — под строгим контролем

Для контроля за качеством сырья и готовой продукции при каждом заводе ТАИФ-НК создана испытательная лаборатория. Благодаря поддержке генерального директора ОАО «ТАИФ-НК» Рушана Шамгунова все лаборатории оснащены по последнему слову техники и регулярно становятся победителями республиканских конкурсов. Увидеть, как проверяют качество топлива, посторонним нельзя, но для нашей интернет-газеты сделали исключение и показали, как работает испытательная лаборатория завода бензинов.

Чтобы прием сырья и отгрузка продукции осуществлялись непрерывно, испытательная лаборатория работает круглосуточно.



Небольшое двухэтажное здание на территории завода контроля за качеством — именно здесь проверяют товарный бензин, который отправляется на автозаправки Татарстана и соседних республик. Чтобы соблюсти рецептуру, специалисты держат на контроле весь процесс приготовления товарного бензина и постоянно берут пробы. Когда товарный бензин готов, лаборанты снова делают анализ продукции.

— Если товарный бензин готовится к отгрузке, на анализ нужно минимум пять литров бензина. Четыре литра необходимо, чтобы провести испытания, еще один — на закрытие арбитражной пробы, — объясняет начальник лаборатории завода бензинов ОАО «ТАИФ-НК» Ольга Калачева.

На полный анализ каждой партии бензина уходит около восьми часов

Качество бензина проверяют по 18 показателям, среди них — испытания на октановое число, массовую долю серы, содержание металлов. В среднем на полный анализ необходимо минимум восемь часов.

— Производство было запущено в 2005 году, и у нас очень большой опыт работы. Не бывает такого, что бензин не соответствует нормативам, так как мы отслеживаем весь процесс приготовления. Мы занимаемся отгрузкой готовой продукции, и при отправке потребителям выдается паспорт продукции, с которым бензин отправляется на автозаправочные станции, — продолжает Ольга Калачева.

Качество бензина проверяют по 18 показателям. В среднем на полный анализ необходимо минимум восемь часов



Большинство испытаний приходится на автомобильные бензины, но лаборанты также проверяют качество сырья, промежуточных полупродуктов и готовой товарной продукции.

— У нас проходит входной контроль сырья — газового конденсата, вакуумного газойля. Газовый конденсат используется для получения дизельной и керосиновой фракций, мазута, пропан-бутановой фракции, прямогонного бензина. У нас есть аттестат аккредитации, и в область аккредитации входят не только автомобильный бензин, но и бензин газовый стабильный, бензин прямогонный, топливо дизельное, керосин для технических целей, керосин технический экспортный, — рассказывает начальник лаборатории завода бензинов «ТАИФ-НК» Ольга Калачева.

Испытательная лаборатория оснащена по последнему слову техники

Чтобы прием сырья и отгрузка продукции осуществлялись непрерывно, испытательная лаборатория работает круглосуточно. Она размещается на двух производственных площадках — производстве №1 и производстве №2. В 2005 году открылась лаборатория производства №1 — для проведения испытаний вакуумного газойля, бензина каталитического крекинга, автомобильных бензинов, сжиженных газов. Чуть позже, в 2006 году, запустили лабораторию производства №2 по проведению испытаний газового конденсата, прямогонного бензина, бензина газового стабильного, дизельного топлива, мазута, керосина, и в 2008 году были дополнительно освоены методы контроля высокооктановых компонентов — МТБЭ, ТАМЭ.

Для получения точных результатов все исследования выполняют на оборудовании ведущих российских и мировых производителей



Сейчас в штате 88 человек, которые работают посменно. Для получения точных результатов все исследования выполняют на оборудовании ведущих российских и мировых производителей. К примеру, используют хроматографические методы анализа. В хроматограф вводят пробу бензина, прибор определяет все необходимые показатели, и данные выводятся на монитор, где лаборант химического анализа обрабатывает, обсчитывает хроматограмму и выдает результат испытаний.

Для проведения исследований лаборатория постоянно оснащается. Благодаря генеральному директору ОАО «ТАИФ-НК» Рушану Шамгунову ТАИФ-НК стало первым предприятием в Татарстане, которое полностью перешло на выпуск топлива Евро-5: с июня 2016 года в испытательной лаборатории начали контролировать качество бензинов марок «Регуляр-92», «Премиум Евро-95» экологического класса «Евро-5».

За год в испытательной лаборатории завода бензинов проверяют более 40 тысяч проб нефтепродуктов



За год испытательная лаборатория завода бензинов делает анализ 42 000 проб нефтепродуктов по 140 000 показателям. И за все время работы не было получено ни одной претензии к качеству продукции.

1 / 22 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов