Испытательная лаборатория завода бензинов «ТАИФ-НК»: как проверяют качество топлива
За год в испытательной лаборатории завода бензинов проверяют более 40 тысяч проб нефтепродуктов. Через лаборантов проходит вся готовая продукция — автомобильные бензины, прямогонный бензин, керосин. С завода в Нижнекамске товарный бензин развозится по многим АЗС Татарстана. Как следят за качеством топлива, которое мы заливаем в баки, — в материале «Реального времени».
Весь процесс приготовления бензина — под строгим контролем
Для контроля за качеством сырья и готовой продукции при каждом заводе ТАИФ-НК создана испытательная лаборатория. Благодаря поддержке генерального директора ОАО «ТАИФ-НК» Рушана Шамгунова все лаборатории оснащены по последнему слову техники и регулярно становятся победителями республиканских конкурсов. Увидеть, как проверяют качество топлива, посторонним нельзя, но для нашей интернет-газеты сделали исключение и показали, как работает испытательная лаборатория завода бензинов.
Небольшое двухэтажное здание на территории завода контроля за качеством — именно здесь проверяют товарный бензин, который отправляется на автозаправки Татарстана и соседних республик. Чтобы соблюсти рецептуру, специалисты держат на контроле весь процесс приготовления товарного бензина и постоянно берут пробы. Когда товарный бензин готов, лаборанты снова делают анализ продукции.
— Если товарный бензин готовится к отгрузке, на анализ нужно минимум пять литров бензина. Четыре литра необходимо, чтобы провести испытания, еще один — на закрытие арбитражной пробы, — объясняет начальник лаборатории завода бензинов ОАО «ТАИФ-НК» Ольга Калачева.
На полный анализ каждой партии бензина уходит около восьми часов
Качество бензина проверяют по 18 показателям, среди них — испытания на октановое число, массовую долю серы, содержание металлов. В среднем на полный анализ необходимо минимум восемь часов.
— Производство было запущено в 2005 году, и у нас очень большой опыт работы. Не бывает такого, что бензин не соответствует нормативам, так как мы отслеживаем весь процесс приготовления. Мы занимаемся отгрузкой готовой продукции, и при отправке потребителям выдается паспорт продукции, с которым бензин отправляется на автозаправочные станции, — продолжает Ольга Калачева.
Большинство испытаний приходится на автомобильные бензины, но лаборанты также проверяют качество сырья, промежуточных полупродуктов и готовой товарной продукции.
— У нас проходит входной контроль сырья — газового конденсата, вакуумного газойля. Газовый конденсат используется для получения дизельной и керосиновой фракций, мазута, пропан-бутановой фракции, прямогонного бензина. У нас есть аттестат аккредитации, и в область аккредитации входят не только автомобильный бензин, но и бензин газовый стабильный, бензин прямогонный, топливо дизельное, керосин для технических целей, керосин технический экспортный, — рассказывает начальник лаборатории завода бензинов «ТАИФ-НК» Ольга Калачева.
Испытательная лаборатория оснащена по последнему слову техники
Чтобы прием сырья и отгрузка продукции осуществлялись непрерывно, испытательная лаборатория работает круглосуточно. Она размещается на двух производственных площадках — производстве №1 и производстве №2. В 2005 году открылась лаборатория производства №1 — для проведения испытаний вакуумного газойля, бензина каталитического крекинга, автомобильных бензинов, сжиженных газов. Чуть позже, в 2006 году, запустили лабораторию производства №2 по проведению испытаний газового конденсата, прямогонного бензина, бензина газового стабильного, дизельного топлива, мазута, керосина, и в 2008 году были дополнительно освоены методы контроля высокооктановых компонентов — МТБЭ, ТАМЭ.
Сейчас в штате 88 человек, которые работают посменно. Для получения точных результатов все исследования выполняют на оборудовании ведущих российских и мировых производителей. К примеру, используют хроматографические методы анализа. В хроматограф вводят пробу бензина, прибор определяет все необходимые показатели, и данные выводятся на монитор, где лаборант химического анализа обрабатывает, обсчитывает хроматограмму и выдает результат испытаний.
Для проведения исследований лаборатория постоянно оснащается. Благодаря генеральному директору ОАО «ТАИФ-НК» Рушану Шамгунову ТАИФ-НК стало первым предприятием в Татарстане, которое полностью перешло на выпуск топлива Евро-5: с июня 2016 года в испытательной лаборатории начали контролировать качество бензинов марок «Регуляр-92», «Премиум Евро-95» экологического класса «Евро-5».
За год испытательная лаборатория завода бензинов делает анализ 42 000 проб нефтепродуктов по 140 000 показателям. И за все время работы не было получено ни одной претензии к качеству продукции.
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