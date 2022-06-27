Как птицекомплекс «Ак Барс» поспорил с Росприроднадзором из-за куриного помета

Ведомство требовало от предприятия лицензию на обращение с отходами жизнедеятельности несушек

Птицекомплекс «Ак Барс» одноименного холдинга Ивана Егорова одержал победу в арбитраже над Волжско-Камским межрегиональным Управлением Росприроднадзора. Причиной разногласий стали экскременты кур. Последние в надзорном ведомстве отнесли к отходам и предписали филиалу птицекомплекса — фабрике «Яратель» — получить лицензию на обращение с ними. Птицеводы с такой трактовкой не согласились и сумели доказать, что в их случае это побочный продукт, из которого производят удобрения. Кстати, навоз и помет недавно «реабилитировала» и Госдума, приняв в первом чтении закон «О побочных продуктах животноводства», который разрешает аграриям использовать их для удобрения полей без лицензий и платы за вред окружающей среде. В Ассоциации фермеров и крестьянских подворий Татарстана «Реальному времени» заявили, что в том числе активно лоббировали эти поправки.

Нарушили три закона и четыре приказа Минприроды РФ

Как стало известно «Реальному времени», птицекомплекс «Ак Барс» выиграл спор с Волжско-Камским управлением Росприроднадзора. В конце прошлого года надзорное ведомство решило провести на этом предприятии плановую выездную проверку. В частности, проверяющие наведались в его филиал — птицефабрику «Яратель» в селе Габишево Лаишевского района. И согласно акту от 23 декабря нарушения нашлись. Защитники природы в тот же день вынесли предписание об их устранении.

Согласно материалам арбитражного дела, они были изложены в пяти пунктах. Проверяющие отметили, что, во-первых, не ведется учет движения отходов. А именно, куриного помета. Во-вторых, у предприятия нет лицензии на обращение с такими отходами. В третьих, его заподозрили в сокрытии или искажении экологической информации. В четвертом пункте было предписано отражать эту работу в статических данных — за 2020 год сведения об образовании и утилизации помета у филиала «Ак Барса» отражены не были.

Кстати, на проблему с куриным пометом на этой фабрике неоднократно жаловались жители ближайших поселков. Люди сетовали на зловоние с соседних полей, куда вывозили отходы в качестве удобрений.

Люди сетовали на зловоние с соседних полей, куда вывозили отходы в качестве удобрений. Фото: Тимур Давлетшин

В совокупности, как подсчитало «Реальное время», предприятие нарушило три закона (№89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», №7-ФЗ «Об окружающей среде», №174-ФЗ «Об экологической экспертизе») и четыре приказа Минприроды РФ «Об утверждении Порядка учета в области обращения с отходами».

Отметим, что ООО «Птицеводческий комплекс «Ак Барс», чей юридический адрес находится в селе Ленино-Кокушкино Пестречинского района, известном как место ссылки вождя мирового пролетариата Ульянова-Ленина, из одноименного холдинга «Ак Барс». Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», его бенефициар — Иван Егоров. В 2021 году птицекомплекс получил 10,4 млрд рублей выручки. Какая доля приходится на «Яратель», в базе данных не отражено.

Однако, согласно сайту, она входит в десятку крупнейших птицефабрик по производству яйца в России. Ее ежедневный валовый сбор достигает 2,3 млн штук. Само собой, что куриный помет — неотъемлемая часть такого производства. И, вероятно, речь идет о больших его объемах. Среднее поголовье птицы здесь — 3,4 млн голов. В том числе 2,5 млн кур-несушек.

«Яратель», согласно сайту, входит в десятку крупнейших птицефабрик по производству яйца в России. Фото: Любовь Шебалова

Не отходы, а вторичный материальный ресурс

Птицекомплекс «Ак Барс» с выводами проверяющих не согласился. Более того, он посчитал, что предписание Росприроднадзора само не соответствует закону и нарушает его права и интересы. Юристы, защищавшие интересы филиала в суде, заявили о том, что куриный помет в его случае — это побочный продукт. И он не относится ни к отходам производства, ни к отходам потребления. В их версии это не что иное как «вторичный материальный ресурс и исходное сырье для приготовления органического удобрения».

В связи с этим на предприятии разработаны технические условия на «Удобрения органические на основе помета птицы» и техрегламент по их производству, которые учитывают все возможные государственные и отраслевые стандарты, нормативы, правила и требования. Есть и сертификат соответствия.

К тому же истец ссылался на то, что целых два федеральных министерства — Минприроды и Минсельхозпрод — подтверждали, что юрлица и индивидуальные предприниматели вправе использовать органические вещества, образующиеся в результате их хозяйственной деятельности, в том числе навоз и помет, для собственных нужд.

Юристы, защищавшие интересы филиала в суде, заявили о том, что куриный помет в его случае — это побочный продукт. Фото: prokazan.ru

Спрашивали? Отвечаем: «Лицензированию не подлежит»

И действительно, Министерство сельского хозяйства РФ еще в августе 2016 года дало разъяснения по этому поводу. Если «органика» (включая навоз и помет) появляется в результате содержания сельскохозяйственных животных и используется такими предприятиями для собственных нужд, требования закона на них в части получения лицензий на обращение с отходами, оформление паспортов, разработку нормативов, плату за негативное воздействие на окружающую среду, распространяться не будут.

Одним словом, если птицефабрика или свиноферма не собирает и не утилизирует навоз от других организаций за плату, разрешение на обращение с опасными отходами ей не нужно. Компостирование отходов для получения удобрения на собственных полях к предпринимательской или специализированной деятельности в области обращения с отходами тоже не относится.

В июне 2020 года в связи с неоднократными обращениями уже Минприроды России повторно разъяснило, что использование аграриями навоза и помета для подпитки посевных площадей специализированной деятельностью в области обращения с отходами не считается, и лицензированию не подлежит.

Использование аграриями навоза и помета для подпитки посевных площадей специализированной деятельностью в области обращения с отходами не считается. Фото: agroinvestor.ru

Компостируют, как и сотни других российских птицефабрик

Пятым пунктом филиалу птицекомлекса «Ак Барс» вменялось в вину непредоставление сведений о государственной экологической экспертизе технической документации производства удобрения на основе того самого куриного помета. Однако, как выяснилось в ходе судебного разбирательства, Минприроды России предписывает проводить государственную экологическую экспертизу только на новые технику и технологию.

Что касается птицефабрики «Яратель», согласно техрегламенту, экскременты кур здесь компостируют. И эта технология совсем не нова. Министерство сельского хозяйства России еще в 2013 году утвердило отраслевую программу «Внедрение технологий, основанных на применении возобновляемых видов сырья в агропромышленном комплексе на 2014—2020 годы». В ней говорится о том, что на отечественном рынке представлен ряд технологических разработок для решения экологических проблем при утилизации помета и навоза. Это биогазовые установки, утилизация посредством сжигания, вакуумная сушка и, наконец, компостирование — одна из самых простых технологий переработки. Судя по всему, ее используют сотни российских птицефабрик.

В результате Арбитражный суд РТ заявление птицекомплекса удовлетворил и признал упомянутые ранее пункты предписания недействительными. 19 мая Управление Росприроднадзора подало жалобу в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд. Однако 20 июня она была оставлена без удовлетворения. Будет ли надзорное ведомство продолжать борьбу, выяснить не удалось. К моменту публикации материала ответ на запрос «Реального времени» получен не был.

«Кто, как вы думаете, был инициатором этих поправок в закон?»

— Буквально только-только увидели свет дополнения к закону о том, что навоз — это побочный продукт, пригодный для дальнейшей переработки, — сказал «Реальному времени» президент Ассоциации фермеров и крестьянских подворий Татарстана Камияр Байтемиров.

Ранее, по его словам, трактовка была другой: куриный помет и навоз КРС и свиней относились к отходам 3—4-го класса опасности.

— Честно говоря, продукты жизнедеятельности животных всегда считали органическим удобрением. Хотя навоз сам по себе может быть и опасен, если неправильно его складировать и использовать. Поэтому он должен храниться в соответствующем месте. Я имею в виду, что он должен перегореть, гельминты должны обязательно погибнуть. А затем всю эту массу уже можно использовать как удобрение, — пояснил собеседник нашего издания.

Байтемиров подтвердил, что ранее на обращение с отходами жизнедеятельности животных требовали лицензию: «Причем, даже от фермеров, разводящих крупный рогатый скот и птиц». Приветствует ли он как руководитель Ассоциации фермеров и крестьянских подворий упомянутые изменения? «Кто, как вы думаете, был инициатором этих поправок в закон?» — ответил вопросом на вопрос Байтемиров.



По его словам, к этой инициативе присоединились и крупные предприятия. Хотя, как считает спикер, у них несколько иная задача. «По телевидению показывали, как возле Пестрецов вываливали в поле навоз. Рядом находится деревня и там просто нечем дышать. Всему есть предел или допустимые значения», — подчеркнул Камияр Мижагитович.

Как Госдума «реабилитирует» навоз



Речь идет о том, что в конце мая Госдума поддержала в первом чтении законопроект «О побочных продуктах животноводства и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» (был представлен в конце 2021 года). Он предполагает закрепление понятия «побочные продукты животноводства» — те же навоз и помет. Разрешается использовать их для повышения плодородия почвы. Глава комитета по аграрным вопросам (и один из авторов документа) Владимир Кашин выражал надежду на то, что проект позволит наладить в стране производство и экспорт органических удобрений из различных продуктов жизнедеятельности животных и избавит животноводов от штрафов за их использование.

Пока же навоз, а равно и помет, признаются отходами. И аграриев обязывают оформлять паспорта отходов, лицензии на обращение с ними, проходить государственную экологическую экспертизу и т. д. У ведомств на этот счет разная трактовка. Минсельхоз и Минприроды России официально заявляют, что предприятия, которые перерабатывают навоз в удобрения, могут работать с ним без лицензии и не платить налог за вред окружающей среде. А вот Росприроднадзор выступает против. В Национальном Союзе свиноводов приводили красноречивый пример: в прошлом году в Ставропольском крае ведомство за использование этой продукции без платы и отчетности оштрафовало местное ООО «Гвардия» на 7,5 млрд рублей.

По оценке экспертов, в нашей стране за год образуется до 300 млн тонн навоза и помета. Фото: предоставлено жителями села Столбище

Новый законопроект называют своевременным, имея в виду прогнозируемый мировой дефицит классических удобрений. В России, как известно, такая «органика» — распространенная практика. По оценке экспертов, в нашей стране за год образуется до 300 млн тонн навоза и помета. По данным «Россельхозбанка», для их переработки в гранулированные удобрения потребуются 400—450 млрд рублей инвестиций. Этого количества удобрений достаточно для подпитки 140 млн га пашни, тогда как площадь посевных угодий в России намного меньше — 80 млн га.

«Отходов птицефабрик и свиноферм настолько много, что их просто некуда девать»

— Я полностью согласен с тем, что мы не используем помет и навоз должным образом, хотя такого рода удобрения значительно повышают урожайность. В них содержится множество полезных веществ, а мы стараемся их просто захоронить, и все. Или в непереработанном, вредном виде вносим в почву, или задисковываем, что совсем не имеет никакого смысла, — заявил «Реальному времени» председатель правления Союза органического земледелия РФ Cергей Коршунов.

При этом он подчеркнул, что помет и навоз можно расценивать только как сырье для последующей переработки, так как в чистом виде они содержат в себе множество негативных веществ: «Поэтому, собственно говоря, всегда и считались отходами». По словам эксперта, в курином помете с интенсивных фабрик содержатся антибиотики и биологически активные вещества, вредные для окружающей среды: «То же и навоз: в нем могут быть семена сорных растений, гельминты, те же антибиотики и много еще что».

— Компостированный навоз в земледелии — это, безусловно, ценность. Но важно, чтобы его источник был нормальным. Если мы говорим про конский навоз, это вообще огромная ценность, потому что коней все-таки никто разной дрянью не кормит. С навозом КРС ситуация чуть хуже. В свою очередь, свиной навоз набит различным ядом, — комментирует Коршунов.

По его сведениям, речь в первую очередь шла про отходы птицефабрик и свиноферм, «потому что их настолько много, что их просто некуда девать».



Предправления Союза органического земледелия говорит, что идея как раз и заключалась в том, чтобы обеспечить вторичную переработку этих отходов с тем, чтобы «брать от них полезные вещества, обогащать дополнительно чем-то полезным и затем применять в земледелии». В результате получаются удобрения, которые можно использовать без каких-то побочных эффектов. Ему известно, что наиболее активно последние лет семь такие удобрения подпитывали поля в тех регионах, где интенсивно ведется животноводство: «Для того же Белгорода как лидера производства мяса — там всюду птицефабрики и свинофермы — этот момент всегда был критичным. И, скорее всего, они и выступили как зачинатели этой идеи с побочными продуктами животноводства еще лет десять назад. А дальше это распространилось на всех остальных».

Коршунов напоминает, что удобрения дорожают: «У нас есть источник, который было бы разумно использовать». К тому же, по его словам, все производства по переработке навоза несопоставимы с химическими заводами по производству удобрений — это гораздо более мелкие предприятия. И это достаточно простые вещи: производственные линии для добавления ингредиентов, грануляторы и затем уже расфасовка. По мнению собеседника нашего издания, на рынке такие органические удобрения будут востребованы.