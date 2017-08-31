Росприроднадзор
Общая информация
Управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Рт (Росприроднадзор) - территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. Управление Росприроднадзора по РТ было создано в 2004 году.
Задачи государственного надзора в сфере природопользования и охраны окружающей среды:
- выявление, пресечение и профилактика правонарушений, связанных с незаконным и нерациональным использованием природных ресурсов, с негативным воздействием на окружающую среду при осуществлении всех видов природопользования, в том числе экологически опасных.
Руководитель - Хайрутдинов Фарит Юсупович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420049, г. Казань, ул. Вишневского, 26
- Телефон: (843) 200-03-31
- Email: Delo.Prirodnadzor@tatar.ru
- Сайт: http://rosprirod.tatar.ru
Дата последнего обновления: 31.08.2017