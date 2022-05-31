Хронология военной спецоперации: самое важное за 31 мая
Ключевые события 97-го дня специальной военной операции России на Украине
День 97-й: Патрушев о захвате Польшей украинской территории, на «Азовстали» обнаружили фургон с заминированными трупами
По данным Министерства обороны России на 31 мая, с начала специальной военной операции уничтожены 184 самолета, 128 вертолетов, 1 070 беспилотных летательных аппаратов, 325 зенитных ракетных комплексов, 3 342 танка и других боевых бронированных машин, 454 установки реактивных систем залпового огня, 1 738 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3 311 единиц специальной военной автомобильной техники.
- Министерство обороны сообщило, что российские средства ПВО за сутки сбили шесть беспилотных летательных аппаратов, а также один самолет Су-25 ВВС Украины. Вместе с этим высокоточными ракетами воздушного базирования поражены: четыре пункта управления, а также 13 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.
- Кроме того, оперативно-тактической авиацией за сутки поражены три пункта управления, 69 районов сосредоточения живой силы и техники, радиолокационная станция и два склада боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Райгородок и Николаевка. Всего в результате ударов авиации уничтожено до 290 националистов и 23 единицы вооружения и военной техники.
- Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российские военные обнаружили в подвалах мариупольского комбината «Азовсталь» фургон с заминированными трупами украинских националистов. По его словам, ведомство расценивает это как попытку провокации со стороны Киева.
- Конашенков добавил, что российская сторона в ближайшее время планирует передать обнаруженные на территории комбината «Азовсталь» тела украинских боевиков и военнослужащих представителям Украины.
- Минобороны РФ опубликовало видео боевой работы десантников по украинским войскам 122-мм гаубиц Д-30.
- Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отказ США поставлять на Украину дальнобойные системы залпового огня, заявив, что Джо Байдена «прогнут свои же, используя киевских клоунов».
- Суд на Украине приговорил к тюремному заключению российских военнослужащих Александра Бобыкина и Александра Иванова, которых обвинили в «нарушении законов и обычаев войны» — каждого к 11 годам и 6 месяцам тюремного заключения.
- Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что на константиновском направлении севера ДНР уничтожено большинство огневых точек противника.
- Пушилин также рассказал, что у следственных органов ДНР уже хватает материалов для проведения первого этапа трибунала, «поэтому он не за горами».
- Кроме того, глава ДНР добавил, что на данный момент Донецк из-за обстрелов стал менее безопасным городом, чем Мариуполь.
- Статс-секретарь, замглавы МИД РФ Евгений Иванов заявил, что с началом проведения спецоперации на Украине количество экстремистских происшествий у российских посольств «перевалило» за тысячу и продолжает увеличиваться.
- Следственный комитет России даст правовую оценку действиям украинской армии и националистов, размещающих вооружение в школах и удерживающих мирных жителей в подвалах.
- Ночью со стороны Украины произошел обстрел предприятия по производству масла в Белгородской области. Отмечается, что пострадавших среди людей нет, повреждены склады и производственные помещения.
- Вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал, что первые 50 граждан в Херсонской и Запорожской областях уже подали заявки на ускоренное получение российских паспортов.
- Посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник заявил, что наступление в ЛНР развивается эффективно и это пугает украинскую сторону.
- Российские военнослужащие доставили гуманитарную помощь экипажу турецкого судна в Херсоне, которое заблокировано там с начала военной операции из-за украинских мин
- Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что украинская банковская система в регионе в ближайшее время может отключиться.
- Кроме того, Стремоусов заявил, что Херсонская область в ближайшее время станет полноценным российским субъектом.
- Он добавил, что херсонские власти вместе с Россией изучают возможность восстановления промпредприятий региона, а завод «Электормаш» готов делать запчасти для КАМАЗов.
- Савеловский суд Москвы заочно арестовал начальника СИЗО Житомира и главу райотдела УМВД Украины в Николаевской области по делу о жестоком обращении с военнопленными.
- Генпрокуратура Украины завела уголовное дело по статье «коллаборационизм» против мэра контролируемого Россией города Днепрорудное в Запорожской области, информирует «РИА Новости».
- Аппарат полномочного представителя президента России в ЮФО сообщил, что в стране запустили информационные площадки для поддержки и помощи беженцам из Донбасса.
- Президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил сотрудников Комитета госбезопасности республики, участвовавших в спецоперации на территории Украины по освобождению белорусских граждан.
- Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что очередные 100 детей из Донецкой республики будут устроены в приемные семьи из России.
- И.о. главы городской военно-гражданской администрации Мелитополя Галина Данильченко рассказала, что пенсионерам в городе раздали уже более 100 млн рублей из тех денег, что выделила региону Россия.
- Минобороны РФ также опубликовало кадры боевой работы расчетов РСЗО «Град».
- Жители Мариуполя начнут получать пенсии и социальные выплаты с июня, выплаты будут идти через отделения «Почты Донбасса».
- Верховная рада Украины обратилась к Совету нацбезопаности и обороны с требованием ввести персональные санкции против патриарха Московского и всея Руси Кирилла и еще семи представителей Русской православной церкви, сообщает «РИА Новости».
- В правительстве Кузбасса сообщили, что регион поможет в восстановлении объектов промышленности и гражданской инфраструктуры в Горловке в ДНР.
- Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что спровоцированный и подогреваемый конфликт между Россией и Украиной американцы используют для решения своих политических и экономических задач.
- Он также рассказал, что целый ряд государств ведут активную работу по расчленению Украины, а к развалу страны ведут действия киевского режима и его союзников.
- Патрушев добавил, что на Украине резко возросли террористические угрозы из-за поставок в страну иностранного летального оружия.
- На Украине арестовали активы «Татнефти» на $68 миллионов: это 115 объектов имущества — нефтебазы, АЗС, нежилые здания, земельные участки, а также 118 бензовозов и автомобилей. Власти Украины утверждают, что арест связан с тем, что «Татнефть» поставляет свою продукцию для нужд Минобороны России.
- США планирует передать Украине реактивные системы залпового огня с управляемыми ракетами дальностью более 60 километров, пишет «РИА Новости».
Территориальные органы Министерства внутренних дел России начали прием в гражданство страны в упрощенном порядке детей-сирот из Украины, Донецкой и Луганской народных республик.
О самых главных событиях специальной военной операции России на Украине за первый, второй и третий месяцы, а также за последующие дни читайте в материалах «Реального времени». За важными и значимыми событиями спецоперации следите в специальном сюжете интернет-газеты.
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