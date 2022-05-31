Хронология военной спецоперации: самое важное за 31 мая

Ключевые события 97-го дня специальной военной операции России на Украине

Фото: скриншот из видео Минобороны РФ

День 97-й: Патрушев о захвате Польшей украинской территории, на «Азовстали» обнаружили фургон с заминированными трупами

По данным Министерства обороны России на 31 мая, с начала специальной военной операции уничтожены 184 самолета, 128 вертолетов, 1 070 беспилотных летательных аппаратов, 325 зенитных ракетных комплексов, 3 342 танка и других боевых бронированных машин, 454 установки реактивных систем залпового огня, 1 738 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3 311 единиц специальной военной автомобильной техники.

Министерство обороны сообщило, что российские средства ПВО за сутки сбили шесть беспилотных летательных аппаратов, а также один самолет Су-25 ВВС Украины. Вместе с этим высокоточными ракетами воздушного базирования поражены: четыре пункта управления, а также 13 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

Кроме того, оперативно-тактической авиацией за сутки поражены три пункта управления, 69 районов сосредоточения живой силы и техники, радиолокационная станция и два склада боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Райгородок и Николаевка. Всего в результате ударов авиации уничтожено до 290 националистов и 23 единицы вооружения и военной техники.

Фото: скриншот из видео Минобороны РФ

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российские военные обнаружили в подвалах мариупольского комбината «Азовсталь» фургон с заминированными трупами украинских националистов. По его словам, ведомство расценивает это как попытку провокации со стороны Киева.

Конашенков добавил, что российская сторона в ближайшее время планирует передать обнаруженные на территории комбината «Азовсталь» тела украинских боевиков и военнослужащих представителям Украины.

Минобороны РФ опубликовало видео боевой работы десантников по украинским войскам 122-мм гаубиц Д-30.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отказ США поставлять на Украину дальнобойные системы залпового огня, заявив, что Джо Байдена «прогнут свои же, используя киевских клоунов».

Суд на Украине приговорил к тюремному заключению российских военнослужащих Александра Бобыкина и Александра Иванова, которых обвинили в «нарушении законов и обычаев войны» — каждого к 11 годам и 6 месяцам тюремного заключения.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что на константиновском направлении севера ДНР уничтожено большинство огневых точек противника.

Пушилин также рассказал, что у следственных органов ДНР уже хватает материалов для проведения первого этапа трибунала, «поэтому он не за горами».

Кроме того, глава ДНР добавил, что на данный момент Донецк из-за обстрелов стал менее безопасным городом, чем Мариуполь.

Фото: vk.com/dnr_online_su

Статс-секретарь, замглавы МИД РФ Евгений Иванов заявил, что с началом проведения спецоперации на Украине количество экстремистских происшествий у российских посольств «перевалило» за тысячу и продолжает увеличиваться.

Следственный комитет России даст правовую оценку действиям украинской армии и националистов, размещающих вооружение в школах и удерживающих мирных жителей в подвалах.

Ночью со стороны Украины произошел обстрел предприятия по производству масла в Белгородской области. Отмечается, что пострадавших среди людей нет, повреждены склады и производственные помещения.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал, что первые 50 граждан в Херсонской и Запорожской областях уже подали заявки на ускоренное получение российских паспортов.

Посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник заявил, что наступление в ЛНР развивается эффективно и это пугает украинскую сторону.

Российские военнослужащие доставили гуманитарную помощь экипажу турецкого судна в Херсоне, которое заблокировано там с начала военной операции из-за украинских мин



Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что украинская банковская система в регионе в ближайшее время может отключиться.

Кроме того, Стремоусов заявил, что Херсонская область в ближайшее время станет полноценным российским субъектом.

Он добавил, что херсонские власти вместе с Россией изучают возможность восстановления промпредприятий региона, а завод «Электормаш» готов делать запчасти для КАМАЗов.

Савеловский суд Москвы заочно арестовал начальника СИЗО Житомира и главу райотдела УМВД Украины в Николаевской области по делу о жестоком обращении с военнопленными.

Генпрокуратура Украины завела уголовное дело по статье «коллаборационизм» против мэра контролируемого Россией города Днепрорудное в Запорожской области, информирует «РИА Новости».

Аппарат полномочного представителя президента России в ЮФО сообщил, что в стране запустили информационные площадки для поддержки и помощи беженцам из Донбасса.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко наградил сотрудников Комитета госбезопасности республики, участвовавших в спецоперации на территории Украины по освобождению белорусских граждан.

Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что очередные 100 детей из Донецкой республики будут устроены в приемные семьи из России.

И.о. главы городской военно-гражданской администрации Мелитополя Галина Данильченко рассказала, что пенсионерам в городе раздали уже более 100 млн рублей из тех денег, что выделила региону Россия.

Минобороны РФ также опубликовало кадры боевой работы расчетов РСЗО «Град».

Жители Мариуполя начнут получать пенсии и социальные выплаты с июня, выплаты будут идти через отделения «Почты Донбасса».



Верховная рада Украины обратилась к Совету нацбезопаности и обороны с требованием ввести персональные санкции против патриарха Московского и всея Руси Кирилла и еще семи представителей Русской православной церкви, сообщает «РИА Новости».

В правительстве Кузбасса сообщили, что регион поможет в восстановлении объектов промышленности и гражданской инфраструктуры в Горловке в ДНР.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что спровоцированный и подогреваемый конфликт между Россией и Украиной американцы используют для решения своих политических и экономических задач.

Он также рассказал, что целый ряд государств ведут активную работу по расчленению Украины, а к развалу страны ведут действия киевского режима и его союзников.

Патрушев добавил, что на Украине резко возросли террористические угрозы из-за поставок в страну иностранного летального оружия.

Фото: tatarstan.ru

На Украине арестовали активы «Татнефти» на $68 миллионов: это 115 объектов имущества — нефтебазы, АЗС, нежилые здания, земельные участки, а также 118 бензовозов и автомобилей. Власти Украины утверждают, что арест связан с тем, что «Татнефть» поставляет свою продукцию для нужд Минобороны России.

США планирует передать Украине реактивные системы залпового огня с управляемыми ракетами дальностью более 60 километров, пишет «РИА Новости».

Территориальные органы Министерства внутренних дел России начали прием в гражданство страны в упрощенном порядке детей-сирот из Украины, Донецкой и Луганской народных республик.

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