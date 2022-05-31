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МВД России начало упрощенный прием в российское гражданство сирот из Украины, ДНР и ЛНР

20:56, 31.05.2022
МВД России начало упрощенный прием в российское гражданство сирот из Украины, ДНР и ЛНР
Фото: realnoevremya.ru

Территориальные органы Министерства внутренних дел России начали прием в гражданство страны в упрощенном порядке детей-сирот из Украины, Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как отмечают в МВД, процедура проводится в упрощенном порядке как на российской территории, так и за ее пределами. Заявление могут подать опекун ребенка, его попечитель либо опекун недееспособного лица, руководитель организации для детей-сирот и другие лица.

Фото: realnoevremya.ru

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка приема в гражданство для детей-сирот из ДНР и ЛНР. А на прошлой неделе лидер страны упростил порядок данной процедуры для жителей Херсонской и Запорожской областей Украины.

Диана Жиленкова
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