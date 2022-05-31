Российские военные обнаружили на «Азовстали» фургон с заминированными телами 152 погибших боевиков

Официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российские военные во время обследования катакомб под комбинатом «Азовсталь» обнаружили изотермический фургон с 152 телами военных Украины. Под ними были установлены четыре мины. Об этом сообщает «РИА Новости».

По его словам, совокупная масса взрывчатого вещества была достаточна для уничтожения всех оставшихся в фургоне останков. Пленные боевики «Азова» рассказали, что минирование тел провели по прямому указанию из Киева. Сделано это, чтобы обвинить России в намеренном уничтожении тел, не допустить их вывоза для передачи родственникам и, таким образом, спасти политическую репутацию киевского режима и лично президента Украины Владимира Зеленского.

Конашенков отметил, что Россия в ближайшее время собирается передать обнаруженные тела боевиков и военнослужащих Украине.

Кроме того, российская авиация поразила три пункта управления, 69 районов сосредоточения живой силы и военной техники, радиолокационную станцию и два склада боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Райгородок и Николаевка Донецкой Народной республики. Всего в результате ударов авиации уничтожено до 290 националистов и 23 единицы вооружения и военной техники ВСУ.

Всего с начала спецоперации уничтожены: 184 самолета, 128 вертолетов, 1 070 беспилотных летательных аппаратов, 325 зенитных ракетных комплексов, 3 342 танка и других боевых бронированных машин, 454 установки реактивных систем залпового огня, 1 738 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3 311 единиц специальной военной автомобильной техники.

Накануне в Минобороны сообщили, что российские артиллеристы уничтожили 15 украинских танков и боевых машин пехоты и 5 артиллерийских орудий крупного калибра в результате удара по ангару на территории судостроительного завода «Океан» в Николаеве. Также перехвачены девять украинских реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч». Уничтожены четыре установки реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град», 46 единиц вооружения и украинской военной техники, а еще склад боеприпасов в ДНР.

Дарья Акимова