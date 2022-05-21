Хронология военной спецоперации: самое важное за 21 мая

Важные события 87-го дня специальной военной операции России на Украине

Фото: кадр видео Минобороны

День 87-й: в Москве могут изучить возможность обмена «азовцев» на Медведчука, уничтожение партии военной техники с Запада на Украине

По данным Министерства обороны России на 21 мая, с начала специальной военной операции уничтожено 174 самолета, 125 вертолетов, 966 беспилотных летательных аппаратов, 315 зенитных ракетных комплексов, 3 182 танка и других боевых бронированных машин, 402 установки реактивных систем залпового огня, 1 614 орудий полевой артиллерии и миномета, а также 3 054 единицы специальной военной автомобильной техники.

Следственный комитет России установил еще двоих украинских военных, которые в разные периоды отдавали приказы о применении артиллерии по гражданским объектам Донбасса. Это заместитель командира 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Александр Зуев и командир механизированного батальона 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александр Деркач. В результате обстрела населенных пунктов Донбасса погибли еще два человека. Повреждены 26 жилых домов и три объекта инфраструктуры, добавили в ведомстве.

Министерство обороны России сегодня доложило, что в районе ж/д станции Малин Житомирской области Украины уничтожили крупную партию вооружения и военной техники, доставленной из США и европейских стран для группировки украинских войск в Донбассе. Все это поразили высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр».

Также российская истребительная авиация во время воздушного боя в районе населенного пункта Белицкое Донецкой Народной Республики сбила украинский самолет Су-25. В общей сложности в результате ударов авиации ликвидированы свыше 270 националистов, из строя выведено 52 единицы военной техники Украины.

Минобороны России опубликовало новые кадры сдачи боевиков националистического формирования «Азов», которые были заблокированы на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. На них видно, как российские военные осматривают татуировки вышедших боевиков — у большинства есть нательные рисунки с фашистскими и сатанинскими символами.



Президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Украине помощи на $40 млрд. Документ предусматривает «дополнительные чрезвычайные ассигнования федеральным ведомствам для реагирования на ситуацию на Украине и для оказания ей помощи на 2022-й финансовый год».

В Москве намерены изучить вопрос возможности обмена задержанного Службой безопасности Украины политика Виктора Медведчука на пленных из «Азовстали». Глава комитета Госдумы по международным делам, член российской делегации на переговорах с Украиной Леонид Слуцкий при этом заявил, что его мнение не поменялось- «никакого обмена бойцов запрещенного в РФ «Азова» быть не должно, их судьбу должен решать трибунал»: «Что касается предложений относительно того же Медведчука, убежден, что обсуждать эти вопросы должны те, кто обладает соответствующей компетенцией. Собственно, об этом и было сказано на пресс-конференции. Ни больше, ни меньше. Все идущие сейчас интерпретации в корне не верны по сути, хочу еще раз это подчеркнуть».



Фото: t.me/slutsky_l

Вооруженные силы Украины и боевики теробороны разместили вооружение и оборудовали опорные пункты в детсадах и учебных заведениях в Николаеве, Днепре и населенных пунктах ДНР, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. По его словам, местных жителей удерживают в подвалах под предлогом обеспечения безопасности и используют как живой щит.

Российские дипломаты за рубежом стали получать уведомления на рабочие компьютеры с призывом «принять правильное решение» в связи с российской специальной военной операцией (СВО) на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова: «Дипломаты подходят к компьютерам, которые установлены в наших посольствах, чтобы что-то поискать в интернете, почту проверить. Нажимают на кнопку «пуск», включают экран и появляется пуш-уведомление с персональной информацией: «Добрый день, мы обращаемся к вам. Мы понимаем, что вы сейчас находитесь в состоянии принятия решения, поддержать ли вам то, о чем было заявлено в Москве, или, исходя из вашего голоса совести и моральных качеств, которые, мы знаем, очень высоки, принять другое, правильное решение. Если вы выбираете второе — вот телефон, по которому вы можете обратиться».

О самых главных событиях специальной военной операции России на Украине за первый и второй месяцы, а также за последующие дни читайте в материалах «Реального времени». За важными и значимыми событиями спецоперации следите в специальном сюжете интернет-газеты.