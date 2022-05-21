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Хронология военной спецоперации: самое важное за 21 мая

22:00, 21.05.2022 Сюжет: Военная операция на Украине: только проверенная информация

Важные события 87-го дня специальной военной операции России на Украине

Хронология военной спецоперации: самое важное за 21 мая
Фото: кадр видео Минобороны

День 87-й: в Москве могут изучить возможность обмена «азовцев» на Медведчука, уничтожение партии военной техники с Запада на Украине

По данным Министерства обороны России на 21 мая, с начала специальной военной операции уничтожено 174 самолета, 125 вертолетов, 966 беспилотных летательных аппаратов, 315 зенитных ракетных комплексов, 3 182 танка и других боевых бронированных машин, 402 установки реактивных систем залпового огня, 1 614 орудий полевой артиллерии и миномета, а также 3 054 единицы специальной военной автомобильной техники.

  • Следственный комитет России установил еще двоих украинских военных, которые в разные периоды отдавали приказы о применении артиллерии по гражданским объектам Донбасса. Это заместитель командира 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Александр Зуев и командир механизированного батальона 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александр Деркач. В результате обстрела населенных пунктов Донбасса погибли еще два человека. Повреждены 26 жилых домов и три объекта инфраструктуры, добавили в ведомстве.
  • Министерство обороны России сегодня доложило, что в районе ж/д станции Малин Житомирской области Украины уничтожили крупную партию вооружения и военной техники, доставленной из США и европейских стран для группировки украинских войск в Донбассе. Все это поразили высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр».
  • Также российская истребительная авиация во время воздушного боя в районе населенного пункта Белицкое Донецкой Народной Республики сбила украинский самолет Су-25. В общей сложности в результате ударов авиации ликвидированы свыше 270 националистов, из строя выведено 52 единицы военной техники Украины.
  • Минобороны России опубликовало новые кадры сдачи боевиков националистического формирования «Азов», которые были заблокированы на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. На них видно, как российские военные осматривают татуировки вышедших боевиков — у большинства есть нательные рисунки с фашистскими и сатанинскими символами.
Фото: t.me/slutsky_l
  • Вооруженные силы Украины и боевики теробороны разместили вооружение и оборудовали опорные пункты в детсадах и учебных заведениях в Николаеве, Днепре и населенных пунктах ДНР, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. По его словам, местных жителей удерживают в подвалах под предлогом обеспечения безопасности и используют как живой щит.
  • Российские дипломаты за рубежом стали получать уведомления на рабочие компьютеры с призывом «принять правильное решение» в связи с российской специальной военной операцией (СВО) на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова: «Дипломаты подходят к компьютерам, которые установлены в наших посольствах, чтобы что-то поискать в интернете, почту проверить. Нажимают на кнопку «пуск», включают экран и появляется пуш-уведомление с персональной информацией: «Добрый день, мы обращаемся к вам. Мы понимаем, что вы сейчас находитесь в состоянии принятия решения, поддержать ли вам то, о чем было заявлено в Москве, или, исходя из вашего голоса совести и моральных качеств, которые, мы знаем, очень высоки, принять другое, правильное решение. Если вы выбираете второе — вот телефон, по которому вы можете обратиться».

О самых главных событиях специальной военной операции России на Украине за первый и второй месяцы, а также за последующие дни читайте в материалах «Реального времени». За важными и значимыми событиями спецоперации следите в специальном сюжете интернет-газеты.

Дарья Пинегина
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