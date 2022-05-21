Хронология военной спецоперации: самое важное за 21 мая
Важные события 87-го дня специальной военной операции России на Украине
День 87-й: в Москве могут изучить возможность обмена «азовцев» на Медведчука, уничтожение партии военной техники с Запада на Украине
По данным Министерства обороны России на 21 мая, с начала специальной военной операции уничтожено 174 самолета, 125 вертолетов, 966 беспилотных летательных аппаратов, 315 зенитных ракетных комплексов, 3 182 танка и других боевых бронированных машин, 402 установки реактивных систем залпового огня, 1 614 орудий полевой артиллерии и миномета, а также 3 054 единицы специальной военной автомобильной техники.
- Следственный комитет России установил еще двоих украинских военных, которые в разные периоды отдавали приказы о применении артиллерии по гражданским объектам Донбасса. Это заместитель командира 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Александр Зуев и командир механизированного батальона 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александр Деркач. В результате обстрела населенных пунктов Донбасса погибли еще два человека. Повреждены 26 жилых домов и три объекта инфраструктуры, добавили в ведомстве.
- Министерство обороны России сегодня доложило, что в районе ж/д станции Малин Житомирской области Украины уничтожили крупную партию вооружения и военной техники, доставленной из США и европейских стран для группировки украинских войск в Донбассе. Все это поразили высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр».
- Также российская истребительная авиация во время воздушного боя в районе населенного пункта Белицкое Донецкой Народной Республики сбила украинский самолет Су-25. В общей сложности в результате ударов авиации ликвидированы свыше 270 националистов, из строя выведено 52 единицы военной техники Украины.
- Минобороны России опубликовало новые кадры сдачи боевиков националистического формирования «Азов», которые были заблокированы на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. На них видно, как российские военные осматривают татуировки вышедших боевиков — у большинства есть нательные рисунки с фашистскими и сатанинскими символами.
- Президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Украине помощи на $40 млрд. Документ предусматривает «дополнительные чрезвычайные ассигнования федеральным ведомствам для реагирования на ситуацию на Украине и для оказания ей помощи на 2022-й финансовый год».
- В Москве намерены изучить вопрос возможности обмена задержанного Службой безопасности Украины политика Виктора Медведчука на пленных из «Азовстали». Глава комитета Госдумы по международным делам, член российской делегации на переговорах с Украиной Леонид Слуцкий при этом заявил, что его мнение не поменялось- «никакого обмена бойцов запрещенного в РФ «Азова» быть не должно, их судьбу должен решать трибунал»: «Что касается предложений относительно того же Медведчука, убежден, что обсуждать эти вопросы должны те, кто обладает соответствующей компетенцией. Собственно, об этом и было сказано на пресс-конференции. Ни больше, ни меньше. Все идущие сейчас интерпретации в корне не верны по сути, хочу еще раз это подчеркнуть».
- Вооруженные силы Украины и боевики теробороны разместили вооружение и оборудовали опорные пункты в детсадах и учебных заведениях в Николаеве, Днепре и населенных пунктах ДНР, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. По его словам, местных жителей удерживают в подвалах под предлогом обеспечения безопасности и используют как живой щит.
- Российские дипломаты за рубежом стали получать уведомления на рабочие компьютеры с призывом «принять правильное решение» в связи с российской специальной военной операцией (СВО) на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова: «Дипломаты подходят к компьютерам, которые установлены в наших посольствах, чтобы что-то поискать в интернете, почту проверить. Нажимают на кнопку «пуск», включают экран и появляется пуш-уведомление с персональной информацией: «Добрый день, мы обращаемся к вам. Мы понимаем, что вы сейчас находитесь в состоянии принятия решения, поддержать ли вам то, о чем было заявлено в Москве, или, исходя из вашего голоса совести и моральных качеств, которые, мы знаем, очень высоки, принять другое, правильное решение. Если вы выбираете второе — вот телефон, по которому вы можете обратиться».
О самых главных событиях специальной военной операции России на Украине за первый и второй месяцы, а также за последующие дни читайте в материалах «Реального времени». За важными и значимыми событиями спецоперации следите в специальном сюжете интернет-газеты.
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