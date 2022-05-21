Байден подписал закон о выделении помощи Украине на $40 млрд

Президент США Джо Байден подписал законопроект о выделении Украине помощи на $40 млрд. Об этом сообщили в Белом доме.

Документ предусматривает «дополнительные чрезвычайные ассигнования федеральным ведомствам для реагирования на ситуацию на Украине и для оказания ей помощи на 2022 финансовый год», передает «РИА Новости».

Фото: ru.wikipedia.org

Две недели назад Байден сообщил о выделении дополнительной военной помощи Украине на $150 млн. В рамках нового пакета помощи Вашингтон принял решение передать Киеву артиллерийские боеприпасы, радары и другое оборудование.

Еще $1,6 млрд на военную, экономическую и гуманитарную помощь Украине решила выделить Великобритания. В новый пакет помощи вошла боевая техника на сумму $375 млн, в том числе средства радиоэлектронной борьбы.

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Диана Жиленкова