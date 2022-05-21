Слуцкий заявил, что в Москве изучат возможность обмена Медведчука на «азовцев»

В Москве намерены изучить вопрос возможности обмена задержанного Службой безопасности Украины политика Виктора Медведчука на пленных из «Азовстали». Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам, член российской делегации на переговорах с Украиной Леонид Слуцкий.



— Не мы — ЛДПР, а те люди в Москве, которые имеют такие полномочия, — приводит «Интерфакс» его слова.

Фото: wikimedia.org / Odessicus

На этой неделе Слуцкий сообщал, что переговоры Москвы и Киева на сегодняшний день не ведутся ни в каком формате.



Вчера днем министр обороны Сергей Шойгу доложил, что на «Азовстали» в Мариуполе сдались в плен уже 1 908 националистов. До этого там сложили оружие 1 387 морпехов.



В апреле глава политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук обратился к президентам России и Украины с просьбой обменять его на военнослужащих в Мариуполе.



Татьяна Леухина