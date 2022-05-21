Следком установил еще двоих украинских военных, причастных к обстрелу Донбасса

Следственный комитет России установил еще двоих украинских военных, которые в разные периоды отдавали приказы о применении артиллерии по гражданским объектам Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным Следкома, это заместитель командира 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Александр Зуев и командир механизированного батальона 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александр Деркач.

Фото: sledcom.ru

В результате обстрела населенных пунктов Донбасса погибли еще два человека. Повреждены 26 жилых домов и три объекта инфраструктуры, добавили в ведомстве.

Недавно Следком России предъявил обвинения четырем военнослужащим 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ по факту обстрела Донбасса. Они обвиняются по ч. 1 ст. 356 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населением, применение запрещенных средств и методов ведения войны»).

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Диана Жиленкова