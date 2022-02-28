Путин в разговоре с Макроном перечислил условия для урегулирования ситуации на Украине

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Разговор состоялся по инициативе французской стороны. Макрон изложил «известные взгляды относительно осуществляемой Россией специальной военной операции по защите Донбасса» и выразил надежду на скорейшее урегулирование ситуации через переговоры.

Путин отметил, что это возможно при нескольких условиях:

при безусловном учете законных интересов России в сфере безопасности;

при признании российского суверенитета над Крымом;

с учетом решения задач по демилитаризации и денацификации Украины и обеспечению ее нейтрального статуса.

Фото: kremlin.ru (архив)

Российский президент подчеркнул, что РФ готова к переговорам с украинской стороной. Отдельно Путин сообщил, что российские военные не угрожают мирным жителям и не наносят удары по гражданским объектам.

«Угроза исходит от украинских националистов, которые используют гражданское население в качестве живого щита, специально размещают ударные системы оружия в жилых кварталах и усилили обстрелы городов Донбасса», — говорится в сообщении.

Лидеры двух стран созванивались на прошлой неделе, на следующей неделе после объявления о начале спецоперации в Донбассе. Макрон сообщал, что связался с Путиным по просьбе президента Украины Владимира Зеленского. Стороны договорились оставаться в контакте.

Татьяна Леухина