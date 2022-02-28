Новости общества

11:27 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Путин в разговоре с Макроном перечислил условия для урегулирования ситуации на Украине

18:32, 28.02.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Путин в разговоре с Макроном перечислил условия для урегулирования ситуации на Украине
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Разговор состоялся по инициативе французской стороны. Макрон изложил «известные взгляды относительно осуществляемой Россией специальной военной операции по защите Донбасса» и выразил надежду на скорейшее урегулирование ситуации через переговоры.

Путин отметил, что это возможно при нескольких условиях:

  • при безусловном учете законных интересов России в сфере безопасности;
  • при признании российского суверенитета над Крымом;
  • с учетом решения задач по демилитаризации и денацификации Украины и обеспечению ее нейтрального статуса.
Фото: kremlin.ru (архив)

Российский президент подчеркнул, что РФ готова к переговорам с украинской стороной. Отдельно Путин сообщил, что российские военные не угрожают мирным жителям и не наносят удары по гражданским объектам.

«Угроза исходит от украинских националистов, которые используют гражданское население в качестве живого щита, специально размещают ударные системы оружия в жилых кварталах и усилили обстрелы городов Донбасса», — говорится в сообщении.

Лидеры двух стран созванивались на прошлой неделе, на следующей неделе после объявления о начале спецоперации в Донбассе. Макрон сообщал, что связался с Путиным по просьбе президента Украины Владимира Зеленского. Стороны договорились оставаться в контакте.

      Татьяна Леухина
      ОбществоВласть

      Новости партнеров

      комментарии 0

      комментарии

      Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

      Войти через соцсети
      Свернуть комментарии

      Читайте также