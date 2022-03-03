Слуцкий допустил еще несколько раундов российско-украинских переговоров

Фото: посольство России в Белоруссии

Член российской делегации на переговорах с Киевом, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий допустил, что для достижения договоренностей понадобится провести еще несколько раундов. Об этом пишет ТАСС.

— Что касается политической части спектра вопросов, которые обсуждались на втором раунде [переговоров], понадобится еще, наверное, от одного до нескольких раундов, — заявил Слуцкий.

Следующий раунд переговоров, который уже станет третьим по счету, «пройдет в самое ближайшее время», сообщил депутат. Он не исключил, что встреча делегаций Москвы и Киева вновь пройдет в Белоруссии.

Второй раунд российско-украинских переговоров прошел сегодня, первый — 28 февраля. Глава российской делегации, помощник президент РФ Владимир Мединский рассказал, что стороны подробно обсудили гуманитарные и военные вопросы, а также вопрос будущего политического урегулирования. Он назвал достигнутые на переговорах с украинской делегацией соглашения существенным прогрессом.

О специальной военной операции на Украине президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. До этого 21 февраля РФ признала независимость Донецкой и Луганской народных республик.

Татьяна Демина