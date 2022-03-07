Член украинской делегации сообщил о достижении успехов по вопросам гуманитарных коридоров

Фото: посольство России в Белоруссии (архив)

Переговоры РФ и Украины пока не принесли результатов, которые бы существенно улучшили ситуацию. Об этом заявил член украинской делегации, советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк.

В ходе диалога появились позитивные подвижки по вопросу гуманитарных коридоров. Изменения в их логистике обеспечат более эффективную помощь людям. Стороны продолжат интенсивные консультации по вопросам урегулирования, включая прекращение огня, пишет ТАСС.

Встреча двух делегаций началась в 17.49. Сразу после переговоров украинская сторона покинула Беловежскую пущу на вертолетах.

Татьяна Леухина