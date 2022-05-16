Хронология военной спецоперации: самое важное за 16 мая

Ключевые события 82-го дня специальной военной операции России на Украине

Фото: Кадр видео Минобороны России

День 82-й: эвакуация раненых боевиков с «Азовстали», перезапуск ОДКБ

По данным Министерства обороны России на 16 мая, с начала специальной военной операции уничтожено 3 108 танков и других боевых бронированных машин ВСУ, 2 949 единиц специальной военной автомобильной техники, 1 529 орудий полевой артиллерии и минометов, 889 беспилотных летательных аппаратов, 381 установка реактивных систем залпового огня, 307 зенитных ракетных комплексов, 168 самолетов и 125 вертолетов.

Министерство обороны России утром 16 мая сообщило, что высокоточными ракетами воздушного базирования за сутки поражены 16 мест скопления живой силы и военной техники ВСУ, восемь долговременных огневых точек, пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и два пункта управления, в том числе командный пункт 72-й механизированной бригады. В результате ударов уничтожены свыше 360 националистов, из строя выведено 78 единиц военной техники. Около острова Змеиный сбит украинский самолет Су-24. Уничтожены еще десять беспилотников ВСУ, в том числе два реактивных Ту-143 «Рейс» советского производства.

Кадр видео Минобороны России

Кроме того, по данным Минобороны России, оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 104 района скопления живой силы и военной техники ВСУ, три пункта управления и два склада горючего. Средствами противовоздушной обороны в воздухе сбито 18 реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч». Ракетными войсками и артиллерией поражены 325 точек сосредоточения военнослужащих и военной техники, 24 артиллерийские батареи на огневых позициях и 14 пунктов управления .

По данным Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию, боевики украинских вооруженных формирований продолжают использовать объекты социальной инфраструктуры в военных целях. Так, в Северодонецке (ЛНР) на территории кожвендиспансера они оборудовали огневые позиции, разместили артиллерию, РСЗО и склад боеприпасов, а персонал и пациентов под угрозой расправы вынудили покинуть медучреждение. В Нелеповке (ДНР) в здании школы №19 подразделения ВСУ оборудовали опорный пункт, а на ее территории разместили тяжелое вооружение и склад боеприпасов. В Сергеевке (ДНР) в зданиях детсада и школы боевики украинских националистических формирований оборудовали казармы, а в непосредственной близости к жилым кварталам разместили артиллерию. В Святогорске (ДНР) на территории детской школы-интерната боевики нацбатальона организовали командный пункт, разместив тяжелую военную технику, артиллерию и РСЗО, утверждают в Минобороны РФ.

Фото: realnoevremya.ru

В Мариуполе около металлургического комбината «Азовсталь» днем 16 мая объявили режим тишины и открыли гуманитарный коридор для эвакуации раненных украинских военнослужащих в больницу в Новоазовске (ДНР) для оказания необходимой помощи. Договоренность об этом достигли сегодня с заблокированными на территории предприятия боевиками, рассказали в Минобороны России.

«Сегодня в 13:35 на ферме, расположенной в полутора километрах северо-западнее населенного пункта Мазановка, спецслужбами Украины был произведен подрыв заблаговременно заложенного фугаса, усиленного накладкой до одной тонны аммиачной селитры», — сообщили в Министерстве обороны России. По данным ведомства, при взрыве образовалось ядовитое облако высотой около 1 км. Оно сместилось в сторону Краматорска.

В Москве прошла встреча лидеров стран–членов Организации Договора о коллективной безопасности. На ней президент России Владимир Путин заявил, что в ходе спецоперации на Украине получены документы, доказывающие разработку вблизи границы РФ компонентов биологического оружия и возможных методик и механизмов дестабилизации эпидемиологической обстановки на постсоветском пространстве. Он указал, что в общем для государств-членов ОДКБ регионе Пентагоном созданы десятки специализированных биолабораторий и центров, задачами которых был «сбор биологических материалов и изучение в своих целях специфики распространения вирусов и опасных заболеваний».

Прокомментировал Владимир Путин и «разгул неонацизма» на Украине — по его словам, он там наблюдается давно. Он обратил внимание, что «коллективный Запад» закрывает глаза на это. По мнению российского президента это равносильно поощрению. «Нигде на государственном уровне не героизируются нацисты — нигде, и нигде в цивилизованных странах не поощряются органами власти многотысячные неонацистские шествия факельные с нацистской символикой. Вот этого не делается нигде. К сожалению, на Украине это происходит», — указал Путин коллегам по ОДКБ. Он же обратил внимание, что на Западе это сопровождается еще и «небывалым всплеском оголтелой русофобии». И происходит это в государствах, которые позиционируют себя как цивилизованные и политкорректные.

Фото: kremlin.ru

Присутствующий на саммите ОДКБ президент Белоруссии Александр Лукашенко в свою очередь заявил, что Запад, в том числе США, хочет «максимально продлить конфликт» на Украине. В качестве аргумента он сообщил, что те «продолжают накачивать оружием» киевский режим. По мнению белорусского лидера, Запад желает «максимально ослабить Россию, «утопив» ее, как они говорят, в этой войне». Лукашенко также заявил о попытках «расчленения Украины». Он утверждает, что Западом уже созданы тысячные подразделения, которые под видом миротворцев должны «войти в Украину и «защитить» ее».



В Одессе боевики батальонов территориальной обороны и сотрудники СБУ обходят квартиры и частные дома, пытаясь выявить жителей, которые придерживаются пророссийских взглядов, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев. Он напомнил, что аналогичные рейды проводились в Харькове, Николаеве, Сумах, Чернигове и некоторых других населенных пунктов. В отношении граждан, в телефонах которых обнаружат фото- или видео результатов поражения военных объектов ВСУ Вооруженными силами России, переписки в мессенджерах или вызовы на номера российских абонентов, применяют физическое насилие, а затем увозят в неизвестном направлении. О судьбах этих людей ничего неизвестно, заявил Мизинцев.

Кадр видео Минобороны России

За минувшие сутки без участия Киева из опасных районов ДНР, ЛНР и Украины в Россию эвакуировали 13 213 мирных граждан, в том числе 1 543 ребенка. В общей сложности с начала спецоперации вывезли 1 307 981 человек, из которых 224 095 — несовершеннолетние. Государственную границу России пересекли 177 413 частных автомобилей, из них 3 609 — за прошедшие сутки, рассказали в Межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию.

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