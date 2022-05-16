Минобороны России: спецслужбы Украины подорвали фугас с тонной аммиачной селитры под Мазановкой
Спецслужбы Украины подорвали заранее заложенный фугас на ферме, расположенной в 1,5 км от села Мазановка. Заряд был усилен накладкой до 1 тонны аммиачной селитры, заявили в Министерстве обороны России.
— Киевский режим продолжает практику провокаций для обвинения российских вооруженных сил в якобы применении отравляющих веществ, — говорится в заявлении ведомства.
По данным Минобороны, в результате взрыва образовалось ядовитое облако высотой около 1 км. Оно сместилось в сторону Краматорска, сообщает ТАСС.
В начале мая в ведомстве сообщили, что Служба безопасности Украины планирует в ряде населенных пунктов провокации с применением химического оружия для дальнейшего обвинения российских Вооруженных сил. Оповещение мирных граждан не осуществлялось.
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