Российские войска поразили 325 районов сосредоточения живой силы и военной техники

Российские войска уничтожили 325 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 14 пунктов управления и 24 артиллерийские батареи на огневых позициях. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Министерство обороны РФ.



Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России за сутки поражены два пункта управления, 16 районов скопления живой силы и военной техники, восемь долговременных огневых точек и пять складов ракетно-артиллерийского вооружения. В результате ударов уничтожены свыше 360 националистов, из строя выведены 78 единиц военной техники.

Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены три пункта управления, 104 района сосредоточения живой силы и военной техники, а еще два склада горючего.

Средства противовоздушной обороны сбили два самолета Су-25 воздушных сил Украины около Евгеновки в Николаевской области и Великой Камышевахи. Около острова Змеиный сбит один украинский самолет Су-24. Над населенными пунктами ДНР уничтожены десять украинских беспилотников, в том числе два реактивных Ту-143 «Рейс» советского производства. В Херсонской области перехвачены 18 реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч».

Фото: кадр видео Минобороны России

Вчера в Минобороны РФ сообщили, что российские средства противовоздушной обороны ночью сбили 15 украинских беспилотников. Высокоточные ракеты воздушного базирования ВКС России в ночь на 15 мая поразили два пункта управления, 11 ротных опорных пунктов и четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ в районах ДНР.

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Маргарита Головатенко