Цитаты недели: Путин — о геополитическом оружии, Хуснуллин — о «крови» стройки, Матвиенко — о свободе бизнеса

Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»

Россия, несмотря на «санкционную агрессию» Запада, как назвал ее президент страны Владимир Путин, продолжает жить дальше. Тем не менее стройкам жизненно необходимы деньги, предупредил вице-премьер Марат Хуснуллин, а спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала к свободе бизнеса. В ходе спецоперации на Украине появляются новые тревожные данные. По информации российской Службы внешней разведки, Польша хочет взять под контроль западные области Украины, и все не без помощи США. Об этом и других событиях уходящей недели — в подборке самых ярких цитат по версии «Реального времени».



О новом «геополитическом оружии»

Они не достигли своей цели, но не смирились с тем, что не удалось этого сделать, что нам, несмотря на этот натиск, удалось тогда выстоять. Поэтому позднее взялись и за массированную подготовку экономической войны против России, шаг за шагом используя всякие предлоги, да иногда и просто без всяких предлогов внедряли все новые санкционные ограничения. Кстати, сегодняшние планы «экономического удушения» также провалились. Наряду с этим недруги нашей страны форсировали изготовление нового «геополитического оружия» — новым оно по сути не является, но, безусловно, придали ему новые силы, новый импульс, — сделали ставку на русофобию и неонацистов, из года в год нагло, бесцеремонно превращали соседнюю с нами страну, Украину, в «анти-Россию».

Россия продолжает противостоять «санкционной агрессии» Запада. Президент страны Владимир Путин в очередной раз заявил, что антироссийские планы недоброжелателей провалились, как это случалось и раньше, например, в конце XX и начале XXI годов, когда те хотели «расчленить и разрушить» наше государство. Однако сейчас в руках западных стран помимо экономического рычага давления есть еще одно оружие — русофобия, вспыхнувшая после начала спецоперации на Украине, и неонацисты, орудующие там. Путин считает, что братскую страну довели и подтолкнули к столкновению с Россией. Украина — оружие в руках Запада, а ее народу уготована судьба «расходного материала», обратил внимание президент. Недоброжелателей Путин предупредил: «Если кто-то вознамерится вмешаться в происходящие события со стороны и будет создавать для России неприемлемые для нас угрозы стратегического характера, они должны знать, что наши ответно-встречные удары будут молниеносными, быстрыми».

О «крови» стройки

В стройке есть инерционность. Если ты месяц людям не платишь зарплату, они разбежались. Если это мигранты, они уехали домой. У тебя деньги потом появились, но ты уже стройку не соберешь — поставка сорвана, людей нет. То есть сейчас нельзя допускать, чтобы люди разбежались. К сожалению, ряд строек останавливается, я это четко вижу. Почему я тревогу бью, все время на всех уровнях поднимаю вопрос, что если еще месяц-два задержка, то будут последствия, потом уже труднообратимые. Поэтому деньги нужны сейчас. Я всегда говорю, деньги — это как кровь в организме человека: если крови нет, то труп. Надо, чтобы банки сейчас финансировали стройку. Финансировали любой ценой.

Несмотря на все сложности, с которыми столкнулась Россия из-за санкций, стройка в стране продолжается. Однако сложности все же дают о себе знать. Вице-премьер и заслуженный строитель Татарстана и России Марат Хуснуллин признался, что ряд строек встали и это вызывает у него беспокойство. Вместе с этим он заверяет, что глобальных рисков для отрасли нет — вопросы импортозамещения решаются, а человеческие ресурсы освобождаются. Однако важнее всего в стройке деньги, уверяет Хуснуллин, без них она просто встанет. Поэтому во что бы то ни стало прекращать ее финансирование нельзя, предупреждает он. Особую тревогу у вице-премьера в этом плане вызывает коммерческая недвижимость — по ней российские власти пока не принимали никаких мер поддержки, хотя ее доля в общем объеме велика — в 2021-м на нее пришлось 50 из введенных 153 миллионов «квадратов».



О свободе для российского бизнеса

Свободу бизнесу! Если не будет свободы бизнеса, возьму плакат и пойду к правительству с плакатом. Вот у нас народ такой предприимчивый, дайте им возможность. Пусть кто-то вышивает, кто-то пирожки печет, кто-то сапоги шьет. Дайте людям свободу, не трогайте сейчас никого. Пусть сами себя кормят и еще какие-то рабочие места создают. Парламенты, проследите за этим, пожалуйста. Все боятся. Дайте какой-то стартовый капитал. Свободу бизнесу! Тогда экономика попрет такими темпами, что и прогнозы не нужны будут.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко эмоционально обратилась к коллегам с просьбой не стесняться поддерживать отечественный бизнес и дать ему разгуляться. Если же предпринимателям свободу не дадут, она готова устроить одиночный пикет у здания кабмина. Матвиенко уверена, что бизнес — основа экономики, и если дать сейчас россиянам возможность реализовать их предпринимательскую жилку, то экономика пойдет в гору. Так, например, она призвала порадовать женщин и помочь цветоводам. Предварительно отчитав министра сельского хозяйства России Дмитрия Патрушева, Матвиенко поручила ему наладить систему поддержки «маленьких, средних, больших» фермеров, чтобы те без препятствий и бюрократии могли реализовывать свою продукцию.



О сценарии полномасштабной войны

Это специальная военная операция. Если бы Россия вела полномасштабную войну, все давно закончилось бы. Примени мы привычную для США тактику ведения боевых действий — «утюжить» города ковровыми бомбардировками, оставляя после себя выжженную землю, как это делали «самые демократичные в мире ВВС» в Югославии, Ливии, Ираке, Сирии. Российские солдаты и офицеры не убивают, а освобождают гражданских, жертвуя своими жизнями.

Так председатель Государственной думы Вячеслав Володин отреагировал на высказывание президента Украины Владимира Зеленского, заявившего, что сейчас в его стране идет война, которую «нельзя ни с какой сравнить в XX веке». В первую очередь Володин напомнил, что Россия ведет специальную военную операцию. По его словам, если бы на Украине действительно шла война, ее цели уже были бы достигнуты. Он обратил внимание Зеленского, что российские военнослужащие думают о мирных жителях его страны, в то время как нацисты прикрываются ими как «живым щитом». По мнению Володина, украинский лидер думает лишь о себе, а не о гражданах своей страны.

О пользе диктатуры

Вы все меня критиковали: диктатура, диктатура. Так зато порядок есть при этой диктатуре. Не было бы диктатуры, так ходили бы голытьбой.

Бессменный президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил всем критикам, обвиняющим его в диктатуре. По его словам, от этого стране, в которой летом 2020 года были беспорядки после выборов главы государства, есть польза. За то, из-за чего в его адрес сыплются обвинения, Лукашенко даже поблагодарил: «Слава богу, что у нас диктатура».



Об империи лжи

Запад же продолжает действовать в русле антигуманной доктрины «золотого миллиарда», предполагающей значительное сокращение населения планеты различными способами. Для этого Запад подло создал империю лжи, предполагающую унижение и уничтожение России и других неугодных государств. Плюют нам в глаза, а утверждают, что это Божья роса.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев высказался об антироссийской политике Запада. Ее целью он считает унижение и уничтожение нашего государства. НАТО Патрушев назвал наступательным, союзом, а США — страной, которая не один раз доказывала «свою агрессивную античеловеческую сущность». По его мнению, Штаты «создают рукотворный глобальный кризис», а в этом им помогает Европа. Американцам, которые обсуждают возможный дефолт в России, Патрушев указал, что внешний долг США превысил $30 триллионов, следовательно, эта угроза существует больше для них.



О жадности коммерсантов от медицины

Проведенные проверки показали, что на пути от изготовителя до конечного покупателя стоимость лекарств в медучреждениях и аптеках многих регионов выросла в разы по причине порой необъяснимой жадности коммерсантов от медицины. Доведите надзорные мероприятия до логического завершения. Тот, кто нарушил закон, должен за это ответить.

Генеральный прокурор России Игорь Краснов назвал причину роста цен на лекарств. Оказалась, что виноваты во всем алчные предприниматели. Однако объяснение их жадности Краснов на нашел. Он лишь попросил прокуроров жестко пресекать любые попытки «откровенных спекуляций в период нестабильности на рынке». Тех же, кто уже нарушил российские законы, Краснов потребовал привлечь к ответственности.

О подзатыльнике Варшаве

В принципе, поляки могут занять Западную Украину, но исключительно при наличии благословения от США. Если они решатся на такой шаг самостоятельно, то могут получить от Вашингтона подзатыльник.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько допускает, что Польша действительно хочет восстановить военно-политический контроль над «своими историческими владениями» на Украине. При этом он уверен, что Варшава вряд ли будет действовать без помощи Вашингтона. Если же Польша все же решится действовать в одиночку, то США вряд ли оставит это без последствий для нее. Впрочем, по данным Службы внешней разведки, Варшава и Вашингтон действуют именно в тандеме. Как рассказал ее директор Сергей Нарышкин, на первом этапе планируется ввести польские войска в западные области Украины под лозунгом их «защиты от российской агрессии». При этом разместят их в тех частях страны, где угроза непосредственного столкновения с российскими военными минимальна.



О давлении на доходы россиян

Все отдают себе отчет и прекрасно понимают, в какое время мы живем. Рассматривая отчет Банка России, мы четко себе представляли перспективы второго, третьего, четвертого кварталов в условиях, когда рынок действительно очень сильно будет трансформироваться и инфляционные факторы окажут давление на реальные доходы граждан. При этом мы видим, что из-за недружественных действий других государств останавливаются многие производства. Поэтому очень много людей будет нуждаться в поддержке государства.

Депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов на онлайн-конференции «Реального времени» напомнил, что национальную экономику в этом году ждет сильная трансформация, что может негативно отразиться на реальных доходах россиян. Правительство уже позаботилось о гражданах, которые в перспективе могут остаться без работы и без заработка, напомнил он. Практически ежедневно прорабатываются меры поддержки семей с детьми, обратил внимание Фаррахов. Однако несмотря на уже принятые меры, по его прогнозу, большому количеству россиян понадобится поддержка от государства. В скором времени в стране должны проиндексировать пенсии и соцвыплаты, напомнил депутат.

О мастерстве Камилы Валиевой

Конечно, вся страна, поклонники фигурного катания во всем мире по-особому переживали и за Камилу. Она вобрала в свой талант все сложнейшие элементы фигурного катания, его пластику, красоту, мощь и нежность, своим трудом вывела спорт на высоту настоящего искусства. Такого совершенства невозможно добиться нечестно, с помощью каких-то дополнительных средств, манипуляций, да в фигурном катании все эти средства дополнительные и не нужны, мы с вами это хорошо понимаем и знаем.

На этой неделе президент России Владимир Путин вручил государственные награды победителям XXIV Олимпийских зимних игр в Пекине, в том числе и уроженке Казани, фигуристке Камиле Валиевой. Она удостоилась Ордена Дружбы. Глава государства поддержал юную спортсменку, которая на Олимпиаде оказалась в центре допингового скандала. Путин считает, что всех успехов, в том числе и золото в командном турнире на ОИ, фигуристка добилась исключительно благодаря своему мастерству, профессионализму и таланту. В день награждения, 26 апреля, Камиле Валиевой исполнилось 16 лет. Путин пожелал ей идти дальше и добиваться успехов.