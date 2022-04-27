«Если не будет свободы бизнеса, возьму плакат и пойду к правительству»

Пикер Совфеда Валентина Матвиенко эмоционально раздала поручения губернаторам и членам правительства

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко сегодня на заседании Совета законодателей в Питере обрушилась с критикой на чиновников. Недовольна она оказалась недостаточной поддержкой цветоводов и фермеров, высокими ценниками в магазинах, а также «проблемой проблем» — отсутствием отечественным лифтов. Пожаловалась Матвиенко и на скованное положение предпринимателей — ради их свободы она готова устроить пикет у здания кабмина. За что, кому и почему досталось от спикера Совфеда — в материале «Реального времени».

«Дайте мне продать мою продукцию!»

В прицеле Валентины Матвиенко оказался сидевший напротив неё министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. Она оказалась недовольна тем, как его ведомство занимается проблемой фермеров.

— Дайте мне продать мою продукцию! Сети не берут, потому что у него без добавок хорошие, свежие продукты, срок хранения пять-шесть дней, им невыгодно, они берут гадость, которая по полгода стоит, и ничего с ней не делается, там намешано бог знает чего, — обратила внимание Матвиенко на проблемы, с которыми сталкиваются сельхозпроизводители.

По ее словам, продукцию фермеров не берут даже школы и больницы. Причина — федеральный закон №44 о системе закупок, из-за которого уже «прикормлены» компании.

— Почему в школы, детские сады не поставить свежую молочную продукцию? На рынке мне, фермеру, не пробиться, там спекулянты и перекупщики. Вот вам и цена! Короче, Дмитрий Николаевич [Патрушев], я от вас не отстану, — пригрозила Матвиенко.

Она призвала министра сельского хозяйства наладить систему поддержки «маленьких, средних, больших» фермеров и помогать им, чтобы они без препятствий и бюрократии могли продавать свою продукцию.

Фото: duma.gov.ru

— Я вас [Патрушева] просила уже, Вы мне обещали доложить. Я жду доклада! Вместе с министром промышленности сядьте и отработайте, — негодовала Матвиенко.

«Свободу бизнесу!»

Обеспокоена Матвиенко и положением предпринимателей. По ее словам, им необходимо дать возможность развиваться.

— Свободу бизнесу! Если не будет свободы бизнеса, возьму плакат и пойду к правительству с плакатом, — предупредила коллег Матвиенко.

Спикер Совфеда считает, что в России живет предприимчивый народ. Им необходимо дать свободу в реализации этого качества.

— Пусть кто-то вышивает, кто-то пирожки печет, кто-то сапоги шьет. Дайте людям свободу, не трогайте сейчас никого. Пусть сами себя кормят и еще какие-то рабочие места создают. Парламенты проследите за этим, пожалуйста, — заявила Матвиенко.

Она отметила, что все боятся делать шаги в бизнесе. Поэтому властям следует дать людям стартовый капитал, считает спикер Совфеда.

— Свободу бизнесу! Тогда экономика попрет такими темпами, что и прогнозы не нужны будут, — уверена Матвиенко.

«Поддержите цветоводов, порадуйте наших женщин в это смурное время»

Не оставила Матвиенко без внимания и проблемы цветочного бизнеса, который столкнулся с нехваткой импортных цветов. Она просит направить на поддержку цветоводов 2,5 миллиарда рублей, которые федеральный бюджет получил в год от пошлин на цветы из Белоруссии.

— Не отдают! Дмитрий Николаевич [Патрушев], ему, естественно естественно, надо мясо, молоко. Правильно, он к цветам плохо относится. Ну, доведите вы до конца, копеечная поддержка, — заявила Матвиенко.

Спикер Совфеда указала, что если чиновники берутся за что-то, они должны доводить это до конца. Однако в ситуации с цветоводами такого не случилось. Матвиенко пригрозила, что если ответственные чиновники не выполнят поставленную задачу, «будут выводы».

Фото: duma.gov.ru

— Доведите вы до конца [вопрос], там копеечная поддержка. Сейчас стало меньше импортных цветов, поддержите цветоводов, порадуйте наших женщин в это смурное время, — призвала Матвиенко.

«Давайте вместе с рублем поставим прежние ценники»

Пожаловалась Матвиенко и на высокие ценники в магазинах. Она отметила, что после падения курса рубля, которое зафиксировали в феврале-марте после начала спецоперации на Украине, стоимость всех товаров взлетела на 30-70%.

— Рубль резко просел, все ценники переписали, как будто везде есть долларовая составляющая. Все цены выросли от 30 до 50, а есть примеры, где и до 70%. Причем на все. Рубль стабилизировался — 75 рублей [за доллар]. Граждане ожидали, что сейчас ценники перепишут. Никто не переписал вниз. Почему?, — возмущалась Матвиенко.

Она считает, что российское правительство должно предложить конкретные меры по решению ситуации с ценами. Нельзя пользоваться ситуацией, это недобросовестно, утверждает спикер Совфеда.

Фото: Максим Платонов

— Давайте вместе с рублем поставим прежние ценники, — призвала Матвиенко.

«Проблема проблем»

Обратила внимание Матвиенко и на «тревоги в строительной отрасли» — в России совсем не производят лифты для высотных домов. И это, по ее мнению, «проблема проблем».

Тему лифтов подняли с подачи сенатора от Воронежской области, члена комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Сергея Лукина. Он обратил внимание сенатор на то, что во многих регионах России на сегодняшний день обострилась проблема их замене — списанию подлежат порядка 123 тысяч лифтов.

Лукин обратил внимание, что раз в год удавалось менять 16 тысяч лифтов, при том что ежегодно устаревали 10 тысяч. На 2022 год запланировали обновление 20 тысяч лифтов. Однако задачу могут и не выполнить, так как за последние полгода они подорожали на 50%, пишет ТАСС.

Фото: duma.gov.ru

Матвиенко, выслушав коллегу, предложила заняться лифтовым вопросом председателю Комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрею Шевченко.