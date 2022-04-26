«Запад подло создал империю лжи, предполагающую унижение и уничтожение России»

Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев дал большое интервью «Российской газете». Он рассказал, какие задачи скрываются за поставленными целями по денацификации и демилитаризации Украины в ходе спецоперации на Украине, оценил оправданность размещения золотовалютных резервом за пределами страны и озвучил истинные цели Запада, которые скрываются за якобы желанием помочь киевском режиму. «Реальное время» публикует главное из интервью.

«Американцы, используя своих ставленников в Киеве, решили создать антипод нашей страны»

Патрушев считает, что США хочет ослабить Россию, а Киев — лишь средство на пути достижения этой цели. Вместе с этим, по его словам, Вашингтон начал создавать антироссийские настроения еще задолго до государственного переворота, который произошел на Украине в 2014 году.

— В попытке подавления России американцы, используя своих ставленников в Киеве, решили создать антипод нашей страны, цинично выбрав для этого Украину, пытаясь разделить, по сути, единый народ, — заявил Патрушев.

По прогнозу Патрушева, политика Запада и киевского режима может привести к тому, что Украина перестанет существовать как государство. Угроза распада существует сразу для нескольких государств.

Фото: kremlin.ru

Патрушев напомнил, что Россию неоднократно пытались вынудить отказаться от суверенитета, независимой внешней и внутренней политики и даже от самосознания и культуры. Однако Москва не имеет права пойти по такому пути.

— Трагические сценарии мировых кризисов как в прошлые годы, так и сегодня, навязываются Вашингтоном в его стремлении закрепить свою гегемонию, сопротивляясь крушению однополярного мира. США делают все для того, чтобы другие центры многополярного мира даже голову не смели поднять, а наша страна не просто посмела, а во всеуслышание заявила, что не будет играть по навязанным правилам, — высказался Патрушев.

«Россия не даст этому случиться»

Рассказал Патрушев о специальной военной операции России на Украине, которая продолжается уже больше двух месяцев. Он напомнил, что у нее есть конкретные цели и от их достижения «зависит не просто благополучие, а жизни миллионов людей, спасение населения ЛНР и ДНР от геноцида, который творят уже 8 лет украинские неонацисты».

Одна из целей спецоперации, как уже неоднократно говорил президент России Владимир Путин, денацификация и демилитаризация Украины. Патрушев объяснил, что это означает:

— Говоря о денацификации, наша цель состоит в том, чтобы разгромить плацдарм неонацизма, созданный усилиями Запада у наших границ. Необходимость демилитаризации вызвана тем, что насыщенная вооружением Украина представляет угрозу России, в том числе с точки зрения разработки и применения ядерного, химического и биологического оружия

По его словам, Россия заинтересована в том, чтобы спецоперация на Украине завершилась как можно скорее, в то время как «Запад настроен на ее затягивание хоть до последнего украинца». Москва также хочет, чтобы потери были минимальны во всех сторон.

Кадр видео Минобороны России

— В свое время гитлеровский фашизм мечтал уничтожить все русское население, а сегодня его последователи по заветам Гитлера кощунственно пытаются сделать это руками славян. Россия не даст этому случиться, — заверил Патрушев.

«Решение оказалось неоправданным с точки зрения финансовой безопасности государства»

Высказался Патрушев и о золотовалютных резервах России, которые хранились за рубежом и часть которых — около $300 миллиардов — Центробанк лишился возможности использовать. По его мнению, их размещение за пределами страны оказалось неправильным шагом.

— Это решение оказалось неоправданным с точки зрения финансовой безопасности государства. Другое дело, что тем самым Запад бьет не только по России, но и по себе, — заявил он в интервью.

По мнению Патрушева, существующая мировая финансовая система основывается исключительно на доверии, «в том числе к США как эмитенту мировой резервной валюты». Он напомнил, что еще 50 лет назад «присутствовал фактор золота».

Фото: Олег Тихонов

Патрушев обратил внимание, что в то время, как американцы обсуждают возможный дефолт в России, внешний долг США превысил $30 триллионов.



— Им самим пора дефолт объявлять. Для преодоления негативных последствий и нового обогащения США создают рукотворный глобальный кризис. То есть хотят свои проблемы решить за счет стран остального мира, кстати, в первую очередь Европы, — считает секретарь российского Совбеза



По мнению Патрушева, европейцы «с радостью шагают в направлении пропасти, которую им вырыли США». Хотя Вашингтон, по его словам, их жизни не волнуют.

НАТО Патрушев считает исключительно наступательным союзом. По его мнению, альянс всегда был таким, хоть и позиционирует себя как оборонительное объединение государств. США он и вовсе назвал страной, которая не один раз доказывала «свою агрессивную античеловеческую сущность», она уже «давно поделила весь мир на вассалов и врагов».

— Запад же продолжает действовать в русле антигуманной доктрины «золотого миллиарда», предполагающей значительное сокращение населения планеты различными способами. Для этого Запад подло создал империю лжи, предполагающую унижение и уничтожение России и других неугодных государств. Плюют нам в глаза, а утверждают, что это Божья роса, — заявил Патрушев.

