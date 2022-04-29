Александр Лукашенко: «Слава богу, что у нас диктатура»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его часто критикуют за диктатуру. Однако он уверен, что от нее есть эффект.

— Слава богу, что у нас диктатура, — цитирует Лукашенко «Московский комсомолец». По его словам, не будь ее, все «ходили бы голытьбой».

По мнению белорусского лидера, диктатура обеспечивает порядок в стране.

На прошлой неделе Лукашенко пригрозил «снести голову» любому, кто захочет нарушить мир и покой в Белоруссии. Он заверил, что для этого у него достаточно «сил и средств, и тех ребят, которые станут рядом».



Напомним, в августе 2020 года в Белоруссии после президентских выборов, на которых победу вновь одержал Лукашенко, вспыхнули массовые беспорядки. Впоследствии он пообещал уйти с поста главы государства после принятия новой конституции.

Фото: president.gov.by

В начале апреля 2022 года Лукашенко подписал решение референдума по внесению изменений в конституцию Белоруссии. Согласно новым положением, один и тот же человек может быть президентом не более двух сроков. Это ограничение начнет действовать после вступления в должность вновь избранного главы государства.



Татьяна Демина