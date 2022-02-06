Валиева заняла первое место в короткой программе командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде-2022

Уроженка Казани Камила Валиева завоевала первое место в короткой программе командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине. Она набрала 90,18 балла и тем самым вывела российскую сборную на первое место в общем зачете.

Второе место заняла японка Вакаба Хигути (74,73 балла), третье — канадка Мадлен Скизас (69,60 балла).

Фото: fsrussia.ru

Вчера Валиеву официально заявили на короткую программу командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх. Ранее Олимпийский комитет России представил состав сборной страны без спортсменки.

Напомним, помимо Валиевой, в основной состав женской сборной по фигурному катанию на Олимпиаде-2022 также вошли Анна Щербакова и Александра Трусова. На чемпионате Европы российские фигуристки заняли весь пьедестал почета.

Диана Жиленкова