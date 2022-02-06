Валиева заняла первое место в короткой программе командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде-2022
Уроженка Казани Камила Валиева завоевала первое место в короткой программе командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине. Она набрала 90,18 балла и тем самым вывела российскую сборную на первое место в общем зачете.
Второе место заняла японка Вакаба Хигути (74,73 балла), третье — канадка Мадлен Скизас (69,60 балла).
Вчера Валиеву официально заявили на короткую программу командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх. Ранее Олимпийский комитет России представил состав сборной страны без спортсменки.
Напомним, помимо Валиевой, в основной состав женской сборной по фигурному катанию на Олимпиаде-2022 также вошли Анна Щербакова и Александра Трусова. На чемпионате Европы российские фигуристки заняли весь пьедестал почета.
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