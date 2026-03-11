Актриса из Казани претендует на премию МХТ им. А. П. Чехова

Девушка работала режиссером документального кино в Казанском государственном институте культуры

Актрису из Казани Алину Исхакову включили в шорт-лист четвертой Премии МХТ им. А. П. Чехова. Напомним, что церемонию награждения проведут 26 марта на Основной сцене московского театра. Вручит награды народный артист России, худрук театра и и. о. ректора Школы‑студии МХАТ Константин Хабенский, сообщила пресс‑служба театра.

Будущая актриса родилась в Казани в 1998-м. Сначала она работала режиссером документального кино в Казанском государственном институте культуры, а потом поступила в Высшую школу сценических искусств в Москве, в мастерскую Константина Райкина, говорится на сайте московского театра «Шалом», в чьих постановках задействована актриса.

Среди ее ролей в дипломных спектаклях — Липочка и Фоминишна в спектакле «Свои люди — сочтемся» (А. Островский), Аня в композиции по мотивам «Вишневого сада» Чехова, а также участие в поэтическом спектакле «В тени Бродского».

Ранее сообщалось, что народный артист Татарстана Ильдар Абдразаков возглавит Михайловский театр в Санкт‑Петербурге.

Никита Егоров