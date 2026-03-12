Уровень потребления алкоголя в Татарстане оказался выше среднего по стране

На одного жителя республики пришлось почти 9 литров спиртного

Фото: Мария Зверева

Потребление алкогольной продукции на душу населения в России по итогам февраля снизилось. Показатель за последние 12 месяцев составил 7,87 литра против 8,39 литра на февраль прошлого года, пишет РИА «Новости».

Наименьшие показатели зафиксированы в северо‑кавказских республиках. Единственным регионом РФ, где потребление алкоголя сократилось почти до нуля, в феврале стала Чечня: за последние 12 календарных месяцев показатель здесь составил минимальные за все время 0,04 литра на душу населения. Еще менее 1 литра зафиксировали в Ингушетии (0,6 литра) и Дагестане (0,9 литра). В пятерку регионов с наиболее низким потреблением также вошли Кабардино‑Балкария (2,1 литра) и Карачаево‑Черкесия (2,65 литра).

Среди других субъектов с показателем менее 5 литров в год — Ставропольский край (3,5 литра), Тыва (4,3 литра), Северная Осетия (4,5 литра), Москва (4,9 литра) и Ростовская область (4,99 литра).

Татарстан в этой статистике демонстрирует показатель выше среднего по стране — 8,97 литра алкоголя на душу населения за последние 12 месяцев. Это ставит республику в ряд регионов с умеренным уровнем потребления. Так, например, житель Свердловской области за аналогичный период в среднем потребил 10,26 литра алкоголя, Новосибирской области — 8,12 литра, а Санкт‑Петербурга — 6,2 литра.

Ранее Росстандарт утвердил новый ГОСТ, в котором впервые закреплено понятие медовухи. Согласно стандарту, это слабоалкогольный напиток брожения крепостью от 1,5 до 6%. Его изготавливают путем спиртового брожения сусла, которое должно содержать не менее 8% меда.



Рената Валеева