Персонализированные вакцины против рака войдут в программу ОМС

Фото: Михаил Захаров

Программа ОМС на 2026 год планируется к расширению за счет включения новых методов лечения онкологических заболеваний. Об этом свидетельствует проект соответствующего постановления, с которым ознакомилось информационное агентство ТАСС.

В рамках расширения перечня высокотехнологичной медицинской помощи планируется внедрение лекарственной противоопухолевой терапии с применением персонализированных мРНК-вакцин, а также пептидной вакцины «Онкопепт». Кроме того, в перечень войдет клеточная иммунотерапия с использованием генетически модифицированных компонентов.

Согласно документу, схема вакцинации предусматривает несколько этапов: первый и второй этапы будут включать однократное введение препарата, второй этап — двукратное, а третий — пятикратное. Такая длительность лечения обусловлена высокой стоимостью производства персонализированных мРНК-вакцин и продолжительностью курса, превышающей шесть месяцев. Разработка вакцин осуществляется совместно НИЦЭМ имени Гамалеи, НМИЦ радиологии и НМИЦ онкологии имени Блохина Минздрава России.

Наталья Жирнова