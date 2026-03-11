В Татарстане введен режим «Ракетная опасность»

Об этом сообщили в ГУ МЧС по РТ

Фото: Реальное время

В Татарстане введен режим «Ракетная опасность».

скриншот из канала в MAX ГУ МЧС РФ по РТ

Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану. Сообщение поступило в 14:04.



Это второй случай введения соответствующего режима в Татарстане с начала СВО. В первый раз его ввели 27 февраля. Тогда сирены зазвучали в Вахитовском, Приволжском, Кировском, Авиастроительном районах Казани.

В школах и детских садах детей эвакуировали в специально оборудованные защитные помещения под присмотр педагогов. Жителей просили укрыться в помещении без окон (коридор, ванная, подземный переход, парковка, цокольный этаж) и держаться на безопасном расстоянии от зданий. Подробнее— в материале.

Рената Валеева