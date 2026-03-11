В Татарстане введен режим «Ракетная опасность»
Об этом сообщили в ГУ МЧС по РТ
В Татарстане введен режим «Ракетная опасность».
Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану. Сообщение поступило в 14:04.
Это второй случай введения соответствующего режима в Татарстане с начала СВО. В первый раз его ввели 27 февраля. Тогда сирены зазвучали в Вахитовском, Приволжском, Кировском, Авиастроительном районах Казани.
В школах и детских садах детей эвакуировали в специально оборудованные защитные помещения под присмотр педагогов. Жителей просили укрыться в помещении без окон (коридор, ванная, подземный переход, парковка, цокольный этаж) и держаться на безопасном расстоянии от зданий. Подробнее— в материале.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».