Казань вошла в топ-5 городов России по качеству общественного транспорта

Москва и Санкт-Петербург были исключены из общего зачета из-за своих масштабов и особенностей транспортной системы

Фото: Мария Зверева

Казань заняла пятую строчку в рейтинге российских городов по качеству работы общественного транспорта, набрав 73,4 балла. Исследование было подготовлено Центром компетенций SIMETRA совместно с экспертами Ассоциации транспортных инженеров.



По отдельным показателям Казань продемонстрировала следующие результаты: 77 баллов за ценовую доступность, 84 балла за комфорт и удобство поездок, 74 балла за функциональность транспортной сети, 72 балла за физическую доступность и 58 баллов за безопасность и устойчивость развития транспортной системы.

В текущем рейтинге впервые участвовали 100 городов России. При этом Москва и Санкт-Петербург были исключены из общего зачета из-за своих масштабов и особенностей транспортной системы. Оценка проводилась по 65 показателям, сгруппированным в пять основных категорий: доступность транспорта, ценовая политика, функциональность маршрутной сети, комфорт поездок и безопасность.

Данные для рейтинга были собраны по состоянию на конец третьего квартала 2025 года.

Напомним, что в Казани в текущем году необходимо заменить 106 автобусов. Об этом во время сессии Казгордумы сообщил мэр города Ильсур Метшин.

Наталья Жирнова