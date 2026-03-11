Новости общества

Госдума приняла законопроекты по усилению контроля за тарифами

15:29, 11.03.2026

Нарушение правил ценообразования будет наказываться дисквалификацией должностных лиц на срок до трех лет

Фото: Михаил Захаров

Государственная дума окончательно утвердила законы, усиливающие государственный контроль тарифов. Новые правила позволят Федеральной службе устанавливать тарифы на национальном уровне, если региональные органы регулярно нарушают нормативы.

Нарушение правил ценообразования будет наказываться дисквалификацией должностных лиц на срок до трех лет. Дополнением становится внедрение единой цифровой платформы «Тариф», позволяющей оперативно отслеживать формирование тарифов на региональном уровне.

— Система позволит обеспечить оперативный обмен данными и контроль за решениями региональных властей в автоматическом режиме, — заявили в ФАС.

Напомним, что ранее ФАС исключила 1,5 млрд рублей необоснованных расходов из тарифов аэропортов.

Наталья Жирнова

