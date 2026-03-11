На территории Румынии могут разместить технику и войска США

Это одобрил румынский совет нацобороны страны

Высший совет национальной обороны Румынии одобрил временное размещение на территории страны американских военных сил и оборудования, сообщил президент Николае Ден Кучор, чьи слова приводит газета Libertatea.

На заседании рассматривались вопросы временной дислокации военного контингента США, который потенциально может быть задействован в операциях на Ближнем Востоке.

По словам президента, обсуждение затронуло возможность размещения самолетов-заправщиков, мониторингового оборудования и спутникового коммуникационного оборудования, используемого в комплексе системы ПРО «Девеселу». Кучор особо отметил, что речь идет исключительно о средствах оборонительного назначения, не оборудованных наступательным вооружением.

Принятое советом решение предстоит утверждать парламенту, для чего назначено совместное заседание обеих палат парламента.

Напомним, что 9 марта оборонное ведомство Финляндии сообщило о планах создать подразделение системы управления НАТО в городе Риихимяки. Согласно планам, новый орган начнет работу в начале 2027 года.

Наталья Жирнова