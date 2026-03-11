Каждая вторая интернет-жалоба на сбои в Татарстане приходится на Telegram

Такая тенденция наблюдается на сайте detector404.ru по республике

Фото: Динар Фатыхов

На сайте detector404.ru зарегистрировано уже 60% жалоб на Telegram от общего числа заявлений о сбоях. Остальные жалобы зафиксированы в пропорции 6%: на «Теленет», «Т-Мобайл», «Т-Банк» и «Почта Банк».

Ранее стало известно, что власти рассматривают возможность блокировки мессенджера Telegram в первых числах апреля. В Госдуме допустили, что могут признать Telegram экстремистской организацией. 24 февраля пресс‑секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга подтвердил, что администрация Telegram не намерена сотрудничать с российскими властями.



Еще 10 февраля Роскомнадзор инициировал блокировку Telegram — платформы, ставшей главным информационным источником для 68% россиян. Подробнее — в материале «Реального времени».



Наталья Жирнова