В Тукаевском районе Татарстана ввели доплаты молодым педагогам в размере 10 тысяч рублей

Фото: Ринат Назметдинов

В Тукаевском районе Татарстана ввели новую меру поддержки молодых специалистов в сфере образования. Согласно постановлению исполкома района, педагоги в возрасте до 35 лет, впервые приступившие к работе по специальности, будут получать ежемесячную надбавку в размере 10 тысяч рублей.

Доплата распространяется на работников дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, организаций для детей-сирот и учреждений дополнительного образования. Поддержка предоставляется в течение первых трех лет работы при условии трудоустройства в течение 60 дней после окончания обучения.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При переходе в другую образовательную организацию допускается перерыв до 30 дней, а при сокращении — до 60 дней. Надбавка начисляется пропорционально учебной нагрузке и отработанному времени. Финансирование выплат осуществляется за счет средств республиканского бюджета.

— Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется нa правоотношения, возникшие с 1 сентября 2025 года, — сказано в документе.

Напомним, что ранее исполком Елабужского района принял постановление о внесении изменений в систему поддержки молодых специалистов в сфере образования — ежемесячную надбавку увеличили с 2 510 до 10 000 рублей.



Наталья Жирнова