Из-за угрозы БПЛА на юге страны самолет из Казани в Сочи был перенаправлен в Махачкалу

Фото: Динар Фатыхов

Из-за угрозы БПЛА на юге страны самолет из Казани в Сочи перенаправленп в Махачкалу. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости!».

Самолет вылетел с задержкой почти в четыре часа из столицы Татарстана — в 14:52 (должен был в 11:10), а время прилета в Сочи, по данным «Яндекс Путешествий», назначено на 23:10.

Согласно онлайн-табло казанского аэропорта, самолет в Сочи из Казани, вылет которого запланирован на 12 марта в 15:15, задержан почти на 10 часов — до 00:00 13 марта. Также рейс из Сочи в Казань, ожидавшийся 12 марта в 13:55, перенесен на 23:00 по мск.

Наталья Жирнова