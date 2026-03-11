Народный артист Татарстана Ильдар Абдразаков возглавит Михайловский театр в Санкт‑Петербурге

До назначения он занимал должность художественного руководителя Севастопольского государственного театра оперы и балета

Губернатор Санкт‑Петербурга Александр Беглов сообщил о назначении оперного певца родом из Уфы Ильдара Абдразакова художественным руководителем Михайловского театра. Об этом Беглов сообщил в телеграм-канале.

— 365 спектаклей в год дает Михайловский театр. Теперь радовать зрителей он будет под началом нового художественного руководителя — Ильдара Абдразакова, — сообщил губернатор.

Ильдар Абдразаков — всемирно известный оперный певец, режиссер и общественный деятель. Он является лауреатом Государственной премии России, солистом Большого театра России и Мариинского театра, а также обладателем многочисленных российских и международных наград в области культуры и искусства. Так, в 2013 году он получил звание народного артиста Татарстана.

Кроме того, артист входит в состав Совета при Президенте по культуре и искусству. До назначения в Михайловский театр Ильдар Абдразаков с декабря 2024 года занимал должность художественного руководителя Севастопольского государственного театра оперы и балета.



Наталья Жирнова