В Казани на 9 Мая планируют организовать праздничный салют

В настоящее время решение проходит антикоррупционную экспертизу

Фото: Артем Дергунов

В рамках подготовки к празднованию 81‑й годовщины Победы в Великой Отечественной войне запланировано проведение праздничного салюта 9 мая. Соответствующее поручение зафиксировано в документе о подготовке и проведении праздничных мероприятий. В настоящее время распоряжение проходит антикоррупционную экспертизу.

Организацией салюта займутся управление культуры и управление гражданской защиты исполкома Казани. Основные мероприятия пройдут на шести площадках города: на площади Тысячелетия, в парке Победы, в парках и скверах Казани, на площади 1 Мая, на улице Баумана, а также на привокзальной площади (улица Воровского, 33).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, что в 2025 году Казань отмечала 80‑летие Победы также салютом. Он начался в 22:00 и продолжался более 6 минут — залпы запускали с шести точек акватории реки Казанки.

В 2024 году праздничный салют в Казани отменили. Решение было принято в целях обеспечения безопасности большого скопления людей.

Рената Валеева