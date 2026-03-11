В казанском Кремле обсудили меры защиты подростков от преступного влияния

На заседании Совбеза Татарстана Рустам Минниханов указал на негативное влияние деструктивного контента и соцсетей, героизирующих преступников

Фото: Артем Дергунов

В казанском Кремле состоялось заседание Совбеза Татарстана под председательством раиса РТ Рустама Минниханова. Главной темой стали меры по предотвращению преступлений среди несовершеннолетних — в том числе групповых правонарушений, буллинга в школах и вовлечения подростков в диверсионную и террористическую деятельность, в том числе под влиянием идеологии «Колумбайн»*.

Рустам Минниханов отметил, что подростки часто не осознают последствий своих противоправных действий, и обратил внимание на рост активности украинских неонацистских группировок, вербующих молодежь. В качестве примера он привел инцидент в нижнекамском лицее в январе, когда семиклассник напал на сотрудницу.

скриншот из соцсетей

Глава республики указал на негативное влияние деструктивного контента и соцсетей, героизирующих преступников, и напомнил, что главы городов и районов несут личную ответственность за работу комиссий по делам несовершеннолетних. Ранее «Реальное время» вспоминает случаи вооруженных нападений в российских учебных заведениях. Последствия трагедий, принимаемые после них меры и пути решения — в материале «Реального времени».

Государственно‑правовому управлению раиса поручено совместно с антитеррористической комиссией и агентством «Татмедиа» разработать предложения по регулированию освещения трагических событий в медиа. Также обсуждались вопросы безопасности в школах: ранее финансирование охраны учебных заведений в республике увеличили почти в полтора раза, теперь предстоит усилить контроль за охранными организациями и соблюдением пропускного режима. Напомним, что школы Нижнекамска перешли на усиленный режим охраны после случая в лицее №37.

Наталья Жирнова