Беляев о детской преступности: «Нижнекамск готов стать площадкой для внедрения новых подходов профилактики»

После инцидента с нападением подростка на нижнекамский лицей №37 в районе были приняты все соответствующие меры

Фото: Михаил Захаров

Глава Нижнекамского района Радмир Беляев принял участие в заседании Совета безопасности Татарстана, который прошел в казанском Кремле.

Участники обсудили профилактику подростковой преступности, борьбу с буллингом в школах и противодействие вовлечению молодежи в противоправную деятельность через интернет.

Комментируя ситуацию в Нижнекамске, Беляев обратил внимание на выводы после январского инцидента в лицее № 37: традиционные механизмы профилактики не всегда успевают за вызовами цифровой среды.

— Сегодня фактически идет борьба за внимание и сознание подростков в интернете, и взрослые должны научиться работать там, где находятся дети, — заявил Беляев.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

После инцидента в районе уже приняты меры: усилена психологическая помощь в школах, проведена диагностика учащихся, организована работа с подростками группы риска, усовершенствована система охраны и ужесточен пропускной режим. Запущены новые форматы взаимодействия с родителями и подростками для выстраивания доверительного диалога.

Радмир Беляев заявил, что главная задача — создать систему профилактики, которая будет предотвращать проблемы заранее.

— Нижнекамск готов стать площадкой для внедрения новых подходов профилактики: цифровых каналов обратной связи для подростков, усиления межведомственного взаимодействия, новых образовательных и воспитательных проектов, — заключил Беляев.

Наталья Жирнова