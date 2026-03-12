Новости общества

«Радиостанция Судного дня» передала четыре новых слова рано утром

09:29, 12.03.2026

Сообщения зафиксировали с 4:56 до 5:34 мск

Фото: Indra Projects на Unsplash

Военная радиостанция УВБ‑76, известная как «Радиостанция Судного дня» или «Жужжалка», передала четыре сигнала.

Сообщения зафиксировали с 4:56 до 5:34 мск, сообщает Telegram‑канал «УВБ‑76 логи».

В эфире прозвучали слова: «Кобочелн», «Голубей», «Примусный» и «Режоруан».

26 февраля радиостанция передала два новых сигнала — «Майностяг» и «Коварный».

Рената Валеева

