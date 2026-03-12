«Радиостанция Судного дня» передала четыре новых слова рано утром
Сообщения зафиксировали с 4:56 до 5:34 мск
Военная радиостанция УВБ‑76, известная как «Радиостанция Судного дня» или «Жужжалка», передала четыре сигнала.
Сообщения зафиксировали с 4:56 до 5:34 мск, сообщает Telegram‑канал «УВБ‑76 логи».
В эфире прозвучали слова: «Кобочелн», «Голубей», «Примусный» и «Режоруан».
26 февраля радиостанция передала два новых сигнала — «Майностяг» и «Коварный».
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».