В Татарстане запретили ввоз животных и кормов из других регионов

Власти призвали руководителей сельхозпредприятий и владельцев личных подсобных хозяйств строго соблюдать ветеринарно-санитарные правила содержания животных

Фото: Максим Платонов

В ряде регионов России значительно ухудшилась эпизоотическая ситуация по особо опасным болезням животных. Особую обеспокоенность вызывает распространение заболеваний крупного рогатого скота. Об этом на заседании республиканского штаба сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Ленар Гарипов.

— Необходима выработка комплекса мер по предотвращению проникновения возбудителей заболеваний на территорию Татарстана, — подчеркнул он.

Гарипов призвал руководителей сельхозпредприятий и владельцев личных подсобных хозяйств строго соблюдать ветеринарно-санитарные правила содержания животных. В частности, речь идет о введении закрытого режима содержания животных, обеспечении мер биологической защиты, проведении дезинфекции транспорта и организации работы санитарных пропускников.

Кроме того, замминистра поручил исключить ввоз на территорию республики животных и кормов из других регионов, а также усилить контроль за перемещением животных между муниципальными районами.

Ариана Ранцева