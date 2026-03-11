Новости общества

23:28 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Спецпредставитель президента России Дмитриев встретился с командой Трампа в Майами

21:43, 11.03.2026

Планируется обсуждение вопросов экономического сотрудничества между Москвой и Вашингтоном

Спецпредставитель президента России Дмитриев встретился с командой Трампа в Майами
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев прибыл в Майами для проведения переговоров с представителями администрации президента США Дональда Трампа, сообщил источник РИА «Новости».

Планируется обсуждение вопросов экономического сотрудничества между Москвой и Вашингтоном.

Ранее президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели часовые телефонные переговоры, ставшие первым официальным контактом лидеров за последние два месяца.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоВластьЭкономика

Новости партнеров

Читайте также