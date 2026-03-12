В Дубае беспилотник врезался в жилой небоскреб Address Creek Harbour — видео

Фрагменты дрона и обломки конструкции упали на проезжую часть

В одном из элитных районов Дубая дрон врезался в жилую высотку Address Creek Harbour, что привело к возникновению пожара и экстренной эвакуации жителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу властей эмирата.

Инцидент произошел в ночь на сегодня, примерно в 02:45 по местному времени. По предварительным данным, беспилотник ударил по верхним этажам здания — сообщается, что удар пришелся на уровень 57-го этажа. Столкновение вызвало локальное возгорание, а фрагменты аппарата и обломки конструкции упали на проезжую часть.

— Команды гражданской обороны взяли под контроль небольшой пожар в здании. Пострадавших на данный момент нет, — говорится в официальном заявлении пресс-службы.

Рената Валеева