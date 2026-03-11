Врач Кондрахин предупредил о риске простуды, если одеваться «неадекватно»

Когда температура окружающего воздуха достигает +10 градусов, на самом солнце может показаться, что потеплело до +15 — +20 градусов

Фото: Галия Шакирова

Врач-терапевт Андрей Кондрахин призвал россиян не спешить надевать легкую одежду на фоне резкого потепления. В противном случае человек рискует простудиться. Таким мнением он поделился с корреспондентом «Реального времени».

— Если мы одеваемся неадекватно, есть вероятность, что мы с вами простынем. Дело в том, что, когда температура окружающего воздуха достигает, например, 10 градусов, на самом солнце может показаться, что потеплело до +15 — +20 градусов, поэтому человек может переоценить возможности своей одежды. Однако стоит понимать, что ветер еще холодный, а иммунитет у нас снижен после зимы. Помимо всего этого, повышенная влажность становится большим благом для вирусов. Как следствие, мы рискуем немножко подорвать иммунную систему и заболеть, — объяснил изданию доктор.

Причем он призвал не спешить менять как верхнюю одежду, так и обувь.

— Земля еще промерзшая, оттуда холодом веет, и поэтому нижняя часть туловища у нас холодная. Если пренебречь одеждой, налегке выйти, например, то у человека быстро охладятся ноги и он сильно простудится, — обратил внимание Кондрахин.

А вот проблем с давлением или «нытьем» колен из-за быстрой смены минусовой температуры на плюсовую у людей не возникнет, так как такие «истории» возникают только в случае аномального повышения температуры, отметил врач.

Никита Егоров