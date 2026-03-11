Кремль связал срок действия ограничений в интернете с мерами безопасности

Дмитрий Песков выразил уверенность, что у населения не должно возникать сомнений в целесообразности данных шагов

Ограничения в работе связи и интернета на территории России будут действовать столько, сколько потребуется для обеспечения безопасности населения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув, что все принимаемые меры законны.

— Все действия осуществляются в строгом соответствии с принятыми законами. Насколько долго продлятся эти действия? Настолько долго, насколько необходимы дополнительные меры по обеспечению безопасности наших граждан, — сообщил Песков журналистам в ответ на вопрос о сроках действия цифровых ограничений.

Представитель Кремля выразил уверенность, что у населения не должно возникать сомнений в целесообразности данных шагов. «Главное — обеспечение безопасности. Все в строгом соответствии с действующим законодательством», — добавил он.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Отдельно был затронут вопрос о влиянии перебоев со связью на экономическую активность. У Пескова уточнили, может ли бизнес рассчитывать на компенсации убытков, возникающих из-за ограничений в цифровой среде. Пресс-секретарь президента отметил, что эта проблема требует проработки на государственном уровне.

— Те проблемы, которые сейчас фиксируются для бизнеса, должны обязательно стать темой для разговоров в соответствующих наших ведомствах, чтобы попытаться найти способы минимизации этих потерь, — пояснил Песков.

Рената Валеева