Каждый пятый житель Приволжского федерального округа готов поехать на вахту

Более трети рассматривают вахту как способ быстрого накопления средств, а еще треть привлекают условия с предоставлением жилья, питания и проезда.

Фото: Динар Фатыхов

Исследование «Авито Работы» показало растущий интерес жителей Приволжского федерального округа к вахтовому методу трудоустройства. Каждый пятый житель ПФО готов рассмотреть возможность работы вахтовым методом, причем 9% планируют это сделать в ближайшее время.



Интересно, что почти треть всех работающих в ПФО либо уже имеют опыт вахты, либо мечтают его получить. При этом 9% людей уже работали вахтовым методом, а 5% продолжают трудиться в таком формате прямо сейчас. Больше всего жители Поволжья хотят работать в производстве, строительстве, транспорте и нефтегазовой отрасли. Многие также интересуются работой в сфере IT.

Главным плюсом вахтового метода люди считают высокий заработок — так думает больше половины потенциальных вахтовиков. Треть работников привлекает возможность быстро накопить на крупные покупки, а еще треть — бесплатное жилье, питание и проезд.

Арсений Фавстрицкий / realnoevremya.ru

Средний срок, на который люди готовы уехать на вахту — около двух месяцев. При этом большинство хочет работать 1–2 месяца, хотя есть и те, кто готов остаться на три месяца или даже дольше.

За один выезд работники рассчитывают получать в среднем 226 тысяч рублей. Самые амбициозные нацелены на сумму свыше 350 тысяч рублей, а некоторые согласны и на 150–200 тысяч. Что касается места работы, то 19% хотят остаться в Поволжье, 24% выбирают Центральную Россию, а 23% — юг страны. Но для многих главное не место, а хорошая зарплата и условия труда.



Сейчас в Татарстане молодые специалисты в возрасте 18—24 лет все чаще рассматривают вахтовый формат как стартовую карьерную возможность.



Наталья Жирнова