В Татарстане становится популярным семейное образование: МВД, прокуратура и Минобрнауки обеспокоены

Силовики озабочены изоляцией от общества детей, из которых вырастает «второе поколение салафитов», Минобрнауки — качеством знаний, которые дают дома

В Татарстане возьмут под контроль семейное образование. Озабоченность темой проявило не профильное министерство, а силовые ведомства. По мнению министра внутренних дел Артема Хохорина, в республике формируется второе поколение салафитов из детей, которые по религиозным убеждениям родителей не посещают школу. В прокуратуре считают, что количество «семейников» растет из-за отсутствия доверия к школе. В Минобразования говорят, что выбор формы образования — дело добровольное, но приводят данные по успеваемости — у детей на семейном обучении в среднем результаты по ОГЭ и ЕГЭ ниже. Подробности в материале «Реального времени».

Семейное образование: 898 детей из 400 тысяч учатся дома

Возросшей популярностью семейного образования озаботились силовые ведомства Татарстана. На итоговой коллегии глава прокуратуры Илдус Нафиков рассказал, что рост числа выбравших семейную форму образования настораживает. В докладе Нафиков отметил, что проверка, проведенная прокуратурой, выявила значительные упущения в организации работы органов образования с этими учащимися и их родителями. «Надлежащая работа с этой категорией лиц, их учет не организованы», — сказал прокурор.

По мнению прокуратуры, не всем родителям по плечу при семейной форме дать полноценное образование и социализировать ребенка.

«Право выбора учащихся и их родителей никто не отрицает, но взвешенный подход необходим», — сказал Нафиков.

Эти слова, вероятно, были адресованы Министерству образования и науки Татарстана, которое охотнее, чем раньше, начало разрешать родителям переводить детей на семейную форму обучения.

Если в 2017 году образование в семье получали 606 детей, то в по итогам 2018 года их стало 898. По программе самообразования в 2017 году году учились 58 человек, в 2018 — 75. Всего в Татарстане порядка 400 тысяч учащихся.

«Право выбора учащихся и их родителей никто не отрицает, но взвешенный подход необходим», — сказал Нафиков. Фото Максима Платонова

Просчеты со стороны системы образования: почему дети уходят из школы?



Как сообщили «Реальному времени» в прокуратуре, их интерес к семейному образованию вызван тем, что, по их мнению, образование в стенах школ — более качественное.

— То, что родители выбирают форму обучения на дому, — это просчеты со стороны системы образования. Надо выяснить, почему нет доверия к школе? Раз этот тренд наметился [увеличение доли, выбравших семейное образование], мы будем эту ситуацию отслеживать, в том числе, насколько эффективна эта форма образования, и в зависимости от этого принимать корректирующие меры, — рассказал «Реальному времени» помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Обеспокоенность выразили в МВД по Татарстану. Артем Хохорин заявил о формировании в республике «второго поколения салафитов». Речь о детях, воспитанных в семьях приверженцев ислама салафитского толка. По словам министра, особую опасность создает переход детей на семейную форму обучения и их воспитание в закрытой от социума среде. Хохорин поручил отделам внутренних дел республики выявлять таких детей и религиозные организации и взаимодействовать с органами образования в районах.

По мнению представителей силовых структур, около 20% детей переведены родителями на семейное обучение по идеологическим и религиозным убеждениям.

По словам министра, особую опасность создает переход детей на семейную форму обучения и их воспитание в закрытой от социума среде. Фото Рината Назметдинова

Кто учится в семье — дети религиозных фанатиков или богатых родителей?

Жительница Казани Катерина Чжао рассказала «Реальному времени», что количество выбравших семейное образование растет во всех регионах России. Об этом она судит по желающим проходить аттестацию в своем Центре семейного образования. Она открыла его после того, как выбрала для детей семейное образование и столкнулась с трудностями при прохождении аттестации в школе, к которой были прикреплены. Катерина Чжао говорит, что несмотря на статистику, школы все так же неохотно идут на то, чтобы принимать детей с семейной формой обучения.

— Почему школы не хотят брать детей на семейном обучении? Это им невыгодно, в школах подушевое финансирование, и если ребенок находится на семейном образовании, то школа не получает на него деньги. Естественно, и договориться об аттестации очень проблематично. Я общаюсь с родителями из разных регионов, в Москве, Санкт-Петербурге этот вопрос решаем — они передовые в этом отношении, а в глубинке таких родителей считают сектантами. Хотя родители переводят детей на семейное образование из лучших побуждений, они готовы дать своим детям больше, чем школа, — говорит Чжао.

Уточним, что дети Катерины Чжао после нескольких лет семейного образования пошли в обычную школу. «У меня не хватает времени, чтобы обучать своих детей и организовывать — это сложный и дорогостоящий процесс, но я очень рада за тех, кто имеет такую возможность», — говорит собеседница «Реального времени».

По ее словам, большинство переходит на семейное образование в начальных классах, если разочаровывается в школьной системе. Однако растет количество семей, которые выбирают эту форму изначально.

— В основном это семьи с достатком, где мама не работает, сидела с детьми, пока они были в садике, и решает продолжить, когда приходит время школы — говорит Чжао.

У министерства вызывает беспокойство качество знаний, полученных детьми, находящимися на семейном обучении. Они ниже по сравнению со школьниками, которые обучаются в очной форме. Фото Максима Платонова

Результаты экзаменов: в школе учат лучше, чем в семье

По данным Министерства образования республики, в мае 2018 года на семейном обучении находились 918 человек, на самообразовании — 125 человек. В министерстве отмечают, что статистические показатели не постоянны, так как на любом этапе обучения ребенок вправе сменить форму образования. Чаще всего на семейное образование переходят в крупных городах — в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске.

По данным на ноябрь 2018, из 898 находящихся на семейном обучении 600 — ученики начальной школы, 294 — средней школы и четыре человека — старших классов.

— Статистика наглядно доказывает, что при переходе из начальной школы в основную родители принимают решение об обучении в школе и, скорее всего, это связано с определенными трудностями в освоении программы дома, — говорят в Министерстве образования и науки Татарстана.

У министерства вызывает беспокойство качество знаний, полученных детьми, находящимися на семейном обучении. Они ниже по сравнению со школьниками, которые обучаются в очной форме. В таблицах приведены результаты ОГЭ (сдавали 97 детей на семейной форме обучения) и ЕГЭ (сдавали 74 ребенка на семейной форме и форме самообразования) из Алексеевского, Альметьевского, Балтасинского, Верхнеуслонского, Высокогорского, Елабужского, Зеленоольского, Лениногорского, Нижнекамского, Нурлатского, Пестречинского, Чистопольского районов, Казани и Набережных Челнов.

Результаты ОГЭ-2018

Предмет Средний балл ОГЭ, экстерны Средний балл ОГЭ, РТ Русский язык 3,65 4,15 Математика 3,73 3,99 Физика 4,38 4,0 Информатика и ИКТ 3,47 3,87 Биология 3,51 3,62 История 3,00 3,8 География 3,61 4,15 Английский язык 4,46 4,48 Обществознание 3,53 3,67 Литература 3 3,79

Результаты ЕГЭ-2018

Предмет Средний балл ЕГЭ, экстерны Средний балл ЕГЭ, РТ Русский язык 66,73 74,53 Математика профильная 47,15 57,59 Математика базовая 3,86 4,4 Физика 52,33 57,2 Информатика и ИКТ 61,0 66,9 Биология 46,47 58,29 Химия 48,67 64,63 История 41,25 59,12 География 54 65,09 Английский язык 69,5 77,4 Обществознание 53,65 62,67 Литература 39,83 64,55

На что обратить внимание, переходя на семейное образование

В министерстве отмечают, что при обучении в школе ответственность за качество образования, проведение промежуточной и итоговой аттестации несет школа, а при семейном обучении — родители. Что касается популярного в Татарстане способа зачисляться в школы других субъектов для проведения аттестации, то там в большинстве случаев, по данным Минобразования, проходят промежуточную аттестацию.

«До сих пор нет ни одного зарегистрированного примера о зачислении школьников республики, осваивавших образовательные программы в семейной форме, в региональные информационные системы других субъектов для прохождения ГИА», — говорят в министерстве и напоминают, что интернет-школа должна иметь лицензию на осуществление образовательной деятельности и государственную аккредитацию. Иначе выпускника такой школы не допустят к ГИА.

«Увы, у разрекламированной в родительских сообществах частной школы «ЦОДИВ» из Санкт-Петербурга на сайте информация о свидетельстве о государственной аккредитации отсутствует, имеются только данные о лицензии», — обращают внимание в республиканском министерстве.

Если у образовательной организации нет государственной аккредитации, то она не имеет права выдавать аттестат — вместо него выпускник получит только документ об образовании, который не учитывается при поступлении в техникумы или вузы.