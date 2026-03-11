Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал отключение поставок нефти по «Дружбе» абсурдным

Он считает, что это действие политического характера, не имеющее объективных обоснований

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо осудил решение Украины прекратить поставку российской нефти по трубопроводу «Дружба», считая это действием политического характера, не имеющим объективных обоснований. Украинская сторона объясняет перерыв техническим состоянием трубопровода, однако Фицо заявляет, что доказательств повреждения трубы не представлено, сообщает ТАСС.

— Мы [Словакия] получили одновременно два удара. Один удар получили от Зеленского, а второй — от начала войны, которая усугубила ситуацию с нефтью во всем мире, — отметил Фицо.



Известно, что правительством Словакии было решено приобрести дополнительную партию нефти и задействовать государственные запасы для покрытия потребностей. Тем не менее проблема зависимости от импорта нефти продолжает оставаться актуальной для словацкой промышленности и энергетики.

Напомним, что Европейская комиссия отказалась поддержать Венгрию и Словакию в конфликте с Украиной по вопросу возобновления поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба», сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Он подчеркнул, что после обращения глав правительств Венгрии и Словакии к руководству ЕС прошло 10 дней и «стало ясно, что Киев сговаривается с Брюсселем».



Наталья Жирнова