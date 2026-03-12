В Вахитовском районе Казани начали разбирать поликлинику-долгострой
Завершить переоборудование планируют в четвертом квартале 2026-го
Поликлинику-долгострой, расположенную на ул. Толстого в Казани, начали реконструировать. Рабочие разбирают кирпичную кладку внутри здания, убедился корреспондент «Реального времени». Напомним, что объект находится напротив родильного дома им. Груздева.
Согласно информации из паспорта объекта, заказчиком работ выступает ООО С3 «Грань-инвест», а проектировщиком — ООО «Мостафпроектстрой». Генеральным подрядчиком является ООО «Грань».
Работы на данном объекте стартовали в четвертом квартале прошлого года, а завершить переоборудование планируют в четвертом квартале 2026-го.
Изначально данный проект рассчитывали сдать в 2005 году.
Ранее сообщалось, что на реставрацию пяти ОКН Татарстан выделил 213 млн рублей.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».