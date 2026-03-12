Новости общества

В Вахитовском районе Казани начали разбирать поликлинику-долгострой

09:20, 12.03.2026

Завершить переоборудование планируют в четвертом квартале 2026-го

Фото: Реальное время

Поликлинику-долгострой, расположенную на ул. Толстого в Казани, начали реконструировать. Рабочие разбирают кирпичную кладку внутри здания, убедился корреспондент «Реального времени». Напомним, что объект находится напротив родильного дома им. Груздева.

Реальное время / realnoevremya.ru

Согласно информации из паспорта объекта, заказчиком работ выступает ООО С3 «Грань-инвест», а проектировщиком — ООО «Мостафпроектстрой». Генеральным подрядчиком является ООО «Грань».

Работы на данном объекте стартовали в четвертом квартале прошлого года, а завершить переоборудование планируют в четвертом квартале 2026-го.

Реальное время / realnoevremya.ru

Изначально данный проект рассчитывали сдать в 2005 году.

Ранее сообщалось, что на реставрацию пяти ОКН Татарстан выделил 213 млн рублей.

Никита Егоров

ОбществоНедвижимость Татарстан

