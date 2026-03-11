Путин и Алиев по телефону обсудили ситуацию вокруг Ирана

Лидеры двух стран сошлись во мнении о необходимости скорейшего прекращения боевых действий

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщила пресс‑служба Кремля.

В ходе беседы глава российского государства выразил признательность азербайджанскому лидеру за эффективное содействие в организации эвакуации российских граждан из Ирана. Кроме того, Путин отметил вклад Азербайджана в обеспечение доставки гуманитарной помощи иранскому народу — она была направлена из России и прошла через азербайджанскую территорию.

При обсуждении ситуации в Ближневосточном регионе лидеры двух стран сошлись во мнении о необходимости скорейшего прекращения боевых действий.

Ранее Азербайджан сообщил о падении двух дронов, один из которых приземлился вблизи школьного учреждения деревни Шекарабат, а другой повредил терминал нахичеванского аэропорта. Позже ВС Ирана опровергли это обвинение.

9 марта президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора с Ильхамом Алиевым повторил, что Тегеран не имеет отношения к инциденту с падением беспилотников в Нахичевани.

Накануне десять тонн муки, около двух тонн лекарств и медпринадлежностей, а также другая гуманитарная помощь направились в Иран из соседнего Азербайджана по поручению Алиева.



Рената Валеева