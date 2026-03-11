Сын экс-министра здравоохранения Татарстана стал главврачом Верхнеуслонской ЦРБ

До назначения Марсель Садыков работал заместителем главврача в горбольнице №7

Марсель Садыков назначен главным врачом Верхнеуслонской центральной районной больницы (ЦРБ). Нового руководителя коллективу медучреждения представил замминистра здравоохранения Татарстана Ильдар Фатихов, сообщает пресс‑служба Минздрава Татарстана.

Марсель Садыков окончил лечебный факультет КГМУ. Он потомственный врач. Его отец — заслуженный врач РТ и экс-министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков, проработавший в этой должности с 2018 по 2023 год. Дедушка Наиль Садыков — заслуженный врач России, награжден знаком «Отличник здравоохранения».

До назначения на новую должность Марсель Садыков работал заместителем главного врача в казанской городской больнице №7.



Рената Валеева