«Ведомости»: в России урежут финансирование нацпроектов

Федеральным органам исполнительной власти уже поступило поручение сократить все расходы

Фото: Реальное время

Власти России планируют сократить финансирование нацпроектов. Об этом «Ведомостям» сообщило три источника, близких к правительству. Федеральным органам исполнительной власти поступило поручение сократить все расходы на 10%.

При этом, как уточнил источник, знакомый с планами правительства, наиболее приоритетные направления останутся вне рамок сокращений. Речь идет о социальной политике, обороне и безопасности. Представитель Минфина подтвердил, что прорабатываемые решения не затронут выполнение государством принятых обязательств перед гражданами. В частности, сохранится финансовое обеспечение затрат на оборону и безопасность страны, нужды СВО, а также поддержка семей участников СВО.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

По словам представителя министерства, изменение параметров бюджетного правила будет сопровождаться приоритизацией расходной части бюджета. Такой подход, как ожидается, позволит избежать дополнительного увеличения государственных заимствований, обеспечит долгосрочную устойчивость государственных финансов и не приведет к ужесточению денежно‑кредитной политики.

Согласно данным Минфина, опубликованным 10 марта, за первые два месяца текущего года дефицит федерального бюджета достиг 3,449 трлн рублей, или 1,5% ВВП. При этом законодательно утвержденный план по дефициту на весь текущий год составляет 3,786 трлн рублей, или 1,6% ВВП.

Рената Валеева