«Ведомости»: в России урежут финансирование нацпроектов
Федеральным органам исполнительной власти уже поступило поручение сократить все расходы
Власти России планируют сократить финансирование нацпроектов. Об этом «Ведомостям» сообщило три источника, близких к правительству. Федеральным органам исполнительной власти поступило поручение сократить все расходы на 10%.
При этом, как уточнил источник, знакомый с планами правительства, наиболее приоритетные направления останутся вне рамок сокращений. Речь идет о социальной политике, обороне и безопасности. Представитель Минфина подтвердил, что прорабатываемые решения не затронут выполнение государством принятых обязательств перед гражданами. В частности, сохранится финансовое обеспечение затрат на оборону и безопасность страны, нужды СВО, а также поддержка семей участников СВО.
По словам представителя министерства, изменение параметров бюджетного правила будет сопровождаться приоритизацией расходной части бюджета. Такой подход, как ожидается, позволит избежать дополнительного увеличения государственных заимствований, обеспечит долгосрочную устойчивость государственных финансов и не приведет к ужесточению денежно‑кредитной политики.
Согласно данным Минфина, опубликованным 10 марта, за первые два месяца текущего года дефицит федерального бюджета достиг 3,449 трлн рублей, или 1,5% ВВП. При этом законодательно утвержденный план по дефициту на весь текущий год составляет 3,786 трлн рублей, или 1,6% ВВП.
