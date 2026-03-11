В Татарстане рассмотрят усиление наказания за выезд на встречку

По данным замначальника управления ГАИ Айрата Самигуллина, за последние два месяца в регионе зарегистрировано 357 ДТП

Фото: Динар Фатыхов

Госавтоинспекция Татарстана выступила с инициативой усилить ответственность за выезд на встречную полосу и вождение в нетрезвом виде. Предложение было рассмотрено на заседании комитета по законности и правопорядку Госсовета республики.

По данным замначальника управления ГАИ Айрата Самигуллина, за последние два месяца в регионе зарегистрировано 357 ДТП. В результате этих аварий 52 человека погибли, 456 получили травмы. Отдельно была отмечена статистика по авариям с участием пьяных водителей: за прошлый год произошло 237 таких ДТП, где 54 человека погибли и 298 пострадали.



Председатель комитета по законности и правопорядку Александр Чубаров поддержал инициативу, отметив необходимость дополнительной проработки вопроса. По его словам, для внесения законодательных изменений потребуется собрать статистику не только по Татарстану, но и по другим регионам России.

Напомним, что Татарстан попал в десятку регионов по числу наездов на пешеходов в 2025 году. При этом количество таких ДТП в республике за год снизилось на 10,8%.

Наталья Жирнова